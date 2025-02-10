شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوج : لدينا فرصة فريدة لتحسين الحياة باستخدام الذكاء الإصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" ساندر بيتشاي، اليوم الاثنين ، خلال مشاركته في قمة باريس للذكاء الاصطناعي، أن هناك فرصة فريدة لتحسين جودة الحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتشاي ، في كلمة خلال القمة ، "لدينا فرصة فريدة لتحسين جودة الحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي"، متوقعا أنه خلال السنوات المقبلة سيكون هناك إصلاح كامل للتكنولوجيا وتسريع للإبداع البشري.

وأضاف "إن الذكاء الاصطناعي يمثل "تحولا جوهريا للتكنولوجيا ، نحن في بداية التغيير الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي ، ونعلم بالفعل أنه سيكون الأكبر في حياتنا، وإن كل شركة وكل قطاع سيستخدم هذه التكنولوجيا بطريقته الخاصة، بما في ذلك القطاع العام ، والفرصة هائلة" ، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن تطبيقه في العديد من مجالات النشاط البشري ، وفي جميع قطاعات الاقتصاد.

وفي الوقت الذي يثير فيه الذكاء الاصطناعي العديد من المخاوف في المجتمع ، قال بيتشاي : "إن كل جيل يشعر بالقلق من أن التقنيات الجديدة سوف تغير حياة الجيل التالي إلى الأسوأ، ومع ذلك فإن الأمر يكون دائما عكس ذلك ، ولا ينبغي لنا أن نسمح لتعلقنا بالحاضر أن يمنعنا من المضي قدما نحو المستقبل ، وإن هناك فرصة فريدة لتحسين جودة الحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وانطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات "قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي"، بالعاصمة الفرنسية ، وتستمر يومين، بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات وقادة منظمات دولية وكبرى الشركات الفاعلة في هذا المجال ، وممثلين عن المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

تهدف هذه القمة الدولية ، التي تشارك الهند في رئاستها ، إلى تعزيز استراتيجية فرنسية وأوروبية طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث يسلط هذا الحدث الدولي الضوء على خبرات الأطراف الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا وجمع شركائها الدوليين حول هذه الرؤية المشتركة.

ومن خلال هذه القمة، تأمل فرنسا والاتحاد الأوروبي في تبني إطار عالمي للذكاء الاصطناعي، مع تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ، كما تأمل فرنسا في تأكيد مكانتها على الخريطة العالمية للذكاء الاصطناعي والتأثير على الاتجاه الذي سيتخذه تطور هذه التكنولوجيا في المستقبل.