علوم وتكنولوجيا

10 أمتار في الثانية.. روبوت صيني جديد الأسرع من نوعه في العالم

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واس - هانغتشوفي  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - "النمر الأسود"، هو الاسم الذي يطلق على روبوت جديد طورته الصين، ويعد الأسرع من نوعه في العالم.
وتصل سرعة الروبوت الرباعي الأرجل الأسرع من نوعه في العالم، إلى 10 أمتار في الثانية.

صناعة الروبوتات في الصين

ويقترب من سرعة العدائين المحترفين في سباقات المسافات القصيرة، مما جعل الباحثين الصينيين يطلقون عليه اسم "النمر الأسود".
وقال مركز هانغتشو الدولي للابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لجامعة تشجيانغ، إن الروبوت الجديد يتميز بتصميمه الديناميكي ولونه الأسود، وقدرته المتميزة في الحركة السريعة حتى على جهاز المشي المتخصص.
وأوضح جين يونغ بين، الباحث في معهد الروبوتات البشرية التابع للمركز، إن الروبوت تمكن من الحفاظ على سرعته القياسية لمدة تجاوزت 10 ثوانٍ.

أسرع الروبوتات في العالم

وبين أن تحقيق هذا الأداء يتطلب ظروفًا خاصة من حيث نوعية الأرضية وتدفق الطاقة الكهربائية.
ويزن الروبوت الجديد، 38 كجم وارتفاع 0.63 متر، وأُعْلِن عنه رسميًا في 13 يناير الماضي في منطقة شياوشان بمدينة هانغتشو.
كما يعمل فريق البحث حاليًا على تطوير الجيل التالي من الروبوت بهدف رفع سرعته إلى 15 مترًا في الثانية.
وذلك لتعزيز قدراته في مجالات متعددة تشمل عمليات الإنقاذ والطوارئ والتطبيقات الصناعية.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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