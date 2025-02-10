شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أمتار في الثانية.. روبوت صيني جديد الأسرع من نوعه في العالم والان نبدء بالتفاصيل

صناعة الروبوتات في الصين

أسرع الروبوتات في العالم

الدمام - شريف احمد - "النمر الأسود"، هو الاسم الذي يطلق على روبوت جديد طورته الصين، ويعد الأسرع من نوعه في العالم.وتصل سرعة الروبوت الرباعي الأرجل الأسرع من نوعه في العالم، إلى 10 أمتار في الثانية.ويقترب من سرعة العدائين المحترفين في سباقات المسافات القصيرة، مما جعل الباحثين الصينيين يطلقون عليه اسم "النمر الأسود".وقال مركز هانغتشو الدولي للابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لجامعة تشجيانغ، إن الروبوت الجديد يتميز بتصميمه الديناميكي ولونه الأسود، وقدرته المتميزة في الحركة السريعة حتى على جهاز المشي المتخصص.وأوضح جين يونغ بين، الباحث في معهد الروبوتات البشرية التابع للمركز، إن الروبوت تمكن من الحفاظ على سرعته القياسية لمدة تجاوزت 10 ثوانٍ.وبين أن تحقيق هذا الأداء يتطلب ظروفًا خاصة من حيث نوعية الأرضية وتدفق الطاقة الكهربائية.ويزن الروبوت الجديد، 38 كجم وارتفاع 0.63 متر، وأُعْلِن عنه رسميًا في 13 يناير الماضي في منطقة شياوشان بمدينة هانغتشو.كما يعمل فريق البحث حاليًا على تطوير الجيل التالي من الروبوت بهدف رفع سرعته إلى 15 مترًا في الثانية.وذلك لتعزيز قدراته في مجالات متعددة تشمل عمليات الإنقاذ والطوارئ والتطبيقات الصناعية.