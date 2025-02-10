شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون SE 4 سيشكل تحديًا لهواتف أندرويد الرائدة.. إليك السبب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد عشاق آبل لاستقبال آيفون SE 4، حيث تشير تقارير موثوقة إلى أن الإعلان عن الهاتف قد يتم هذا الأسبوع، رغم أن الشركة قد لا تعقد حدثا خاصا للإطلاق، ويتوقع أن يكون هذا الهاتف أكبر تحديث لسلسلة SE منذ سنوات، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على سوق هواتف أندرويد الرائدة ذات السعر المعقول.

تصميم جديد.. أقرب لآيفون 14

التقارير تشير إلى أن الهاتف الجديد سيحصل على تصميم مشابه لآيفون 14، ما يعني تحسينات كبيرة تتجاوز مجرد تحديثات طفيفة، كما أنه قد يكون أول هاتف في سلسلة SE يأتي بميزة Face ID بدلاً من Touch ID، مما يجعله أقرب إلى أجهزة آيفون الحديثة.

"تأثير الـ OLED"

من المتوقع أن تبدأ آبل باستخدام شاشات OLED في هواتفها بحلول 2025، وذلك بالتعاون مع سامسونج وLG وBOE، ومن المحتمل أن يحصل آيفون SE 4 على شاشة OLED هذا العام، رغم أنها ستظل بمعدل تحديث 60 هرتز، مثل هواتف آيفون 15 و16 القياسية.

أداء قوي رغم السعر الاقتصادي

يشاع أن الهاتف سيحصل على ذاكرة RAM بحجم 8 جيجابايت، إلى جانب معالج حديث، مما قد يجعله منافسًا قويًا لبعض الهواتف الرائدة في الأداء، رغم ذلك سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية واحدة فقط، لكنها قد تقدم تجربة تصوير تضاهي بعض هواتف أندرويد الرائدة.

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط المنافسة

من المتوقع أن يدعم الهاتف ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل، مما يرجح أنه سيعمل بمعالج A18 الجديد، لم يتضح بعد مدى تكامل ميزات الذكاء الاصطناعي مع الهاتف، لكن إذا تمكنت آبل من طرحه بسعر مناسب، فقد يكون خيارًا جذابًا للكثيرين.

كيف قد يؤثر على سوق أندرويد؟

وجود هاتف آيفون SE بمواصفات قوية وسعر معقول قد يؤثر على مبيعات الهواتف الرائدة التي تقدمها شركات أندرويد بأسعار مرتفعة، ومع تحسينات التصميم والأداء، قد يجد الكثيرون في آيفون SE 4 بديلاً مغريًا، ما يشكل تحديًا جديدًا لمصنعي هواتف أندرويد في 2024.