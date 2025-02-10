شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحسم موقفه فى إتمام صفقة شراء تيك توك.. ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم إيلون ماسك، موقفه من صفقة شراء تطبيق تيك توك، بعدما أعلن بوضوح أنه ليس لديه أي اهتمام بشراء تطبيق الفيديو القصير الشهير، الذى تسبب في اثار مخاوف الأمن القومي الأمريكية بسبب ملكيته الصينية من قبل ByteDance، بعدما زعم المسؤولون إنه قريب جدًا من حكومة أجنبية معينة وأن البيانات الخاصة لـ 170 مليون أمريكي معرضة للخطر.

ويبدو أن تصريحات ماسك صدرت في أواخر يناير، لكنها لم تُنشر إلا مؤخرًا على الإنترنت بواسطة قسم من شركة إعلامية ألمانية، فقد أعلن "ماسك"، رأيه قبل بضعة أسابيع، وخلال المناقشة، صرح أنه لم يقدم عرضًا لشراء تيك توك، ردًا على تصريحات أدلى بها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اقترح أنه سيكون منفتحًا على استحواذ ماسك على المنصة.

كما أشار ماسك إلى أنه ليس لديه خطط ملموسة لما سيفعله مع تيك توك إذا امتلكه، مؤكدًا أنه لا يستخدم التطبيق شخصيًا وليس على دراية بتنسيقه.

وقلل ماسك من أهمية فكرة الاستحواذ على تيك توك، مؤكدًا أنه نادرًا ما يشتري الشركات وأن شرائه لتويتر، التي أعيدت تسميتها الآن باسم X، كان استثناءً.

وأوضح أنه عادةً ما يبني الشركات من الصفر بدلاً من الاستحواذ على الشركات القائمة، وظلت قضية ملكية تيك توك موضوعًا ساخنًا في واشنطن، بعدما أعرب المشرعون عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تجبر بايت دانس على مشاركة بيانات مستخدميها في الولايات المتحدة، وهو ادعاء نفته كل من الشركة وتيك توك مرارًا وتكرارًا.