تكنولوجيا: Honor MagicBook X14 Pro 2025 قد يصل قريبًا بتصميم فائق النحافة والخفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد التسريبات حول Honor MagicBook X14 Pro 2025، حيث تشير التقارير إلى أنه سيكون فائق النحافة والخفة، مع هيكل يبلغ سمكه 15.9 ملم ووزنه 1.34 كجم، وهو تصميم مشابه للطراز السابق MagicBook X14 2025.

من المتوقع أن يدعم الحاسب الجديد ميزات التعاون متعددة الشاشات، التي تتيح للأجهزة مثل Magic7 Pro مشاركة الشاشة بسهولة مع الحاسب المحمول. كذلك، من المحتمل أن يعتمد على معالج Intel Core 200H، مما يوفر أداءً قويًا في فئته.

أحد أبرز الترقيات في هذا الإصدار قد يكون شاشة 3.1K، وهي قفزة ملحوظة مقارنةً بشاشة 2.8K في الإصدار Plus، و2.2K في MagicBook X14 Pro 2023. كما تدعم الشاشة دقة ألوان احترافية وتأتي مع ميزات جديدة تُعرف باسم الواحة، التي قد تعزز تجربة المشاهدة.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن الحاسب قد يتوفر بلون أبيض جديد، ليكون خيارًا إضافيًا بجانب الألوان السابقة مثل الأزرق الفاتح والرمادي السماوي.

كما يُقال إنه سيحافظ على سمعة Honor في ضبط الأداء وتحسين عمر البطارية، وهو ما أكده المصدر المعروف Digital Chat Station، مع الإشارة إلى أن الإطلاق قد يكون قريبًا.

مع هذه المواصفات، قد يكون Honor MagicBook X14 Pro 2025 بديلاً منافسًا لـ MacBook Air، خاصة مع سعر متوقع يبلغ حوالي 1100 دولار في السوق الصينية خلال الأشهر القادمة.

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