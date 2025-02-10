تكنولوجيا: stc تُطلق upsource لتمكين الأعمال بحلول تعهيد متطورة #LEAP25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مجموعة “STC”، الرائدة في مجال التحول الرقمي، خلال مشاركتها في مؤتمر “ليب 2025″، عن إطلاق “Upsource by Solutions”، وهي الهوية الجديدة لشركة مراكز الاتصال (CCC) التابعة للمجموعة والمتخصصة في خدمات تعهيد الأعمال. تأتي هذه الخطوة تتويجاً للنجاحات التي حققتها الشركة في تقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة العملاء، وتمثل انطلاقة جديدة وطموحة نحو تقديم خدمات متطورة.

تمكّن “Upsource by Solutions” رواد الأعمال من تركيز جهودهم على تسريع نمو أعمالهم عبر تبسيط العمليات والاستفادة من خدمات التعهيد الخارجي. كما تتيح للشركات في مختلف أنحاء المملكة إمكانية تعهيد المهام غير الأساسية إلى جهات متخصصة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوفر الموارد اللازمة لدعم الأعمال الأساسية. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات تعهيد الأعمال، تشمل إدارة العمليات، والشؤون المالية، والموارد البشرية، بالإضافة إلى حلول تجربة العملاء.

تهدف “Upsource”، التي تحظى بدعم منظومة “STC”، إلى أن تصبح الشريك المفضل للشركات التي تسعى لتحسين عملياتها، وخفض التكاليف، وتحقيق نمو مستدام. وذلك من خلال تعهيدها لشريك موثوق يعتمد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات الذكية. كما تسعى الشركة إلى إرساء معايير جديدة في جودة الخدمة، والتحول الرقمي، وتطبيق الحلول القابلة للتوسع، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.