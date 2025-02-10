تكنولوجيا: صور حية جديدة تكشف تصميم هاتف OPPO Find N5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد اقترب موعد إطلاق OPPO Find N5، حيث تشير التوقعات إلى الكشف عنه رسميًا في 20 فبراير، رغم عدم تأكيد التاريخ بشكل رسمي حتى الآن. وبدأت الشركة بالفعل حملة دعائية تركز على مدى نحافة الهاتف وتصميمه الذي يقلل من ظهور التجعد في الشاشة القابلة للطي.

في خضم هذه الحملة، انتشرت مجموعة جديدة من الصور الحية للهاتف على الإنترنت، خاصة عبر منصة Weibo الصينية. توضح هذه الصور تصميم الهاتف النحيف والإطار المعدني الأنيق الذي يمنحه مظهرًا فخمًا. كما توفر نظرة تفصيلية على أزرار الهاتف، بما في ذلك شريط التمرير، الذي يظل جزءًا من التصميم.

إلى جانب ذلك، تظهر بعض الصور صندوق البيع بالتجزئة الخاص بالجهاز، مما يمنحنا فكرة أوضح عن التغليف الرسمي للهاتف. كذلك، تكشف الصور عن غطاء الحماية الرسمي، الذي يبدو مصممًا ليغطي المفصلة بشكل جيد ويوفر حماية إضافية للجهاز.

أما بالنسبة لتجعد الشاشة القابلة للطي، فتظهر الصور أنه بالكاد ملحوظ، مما يعزز مزاعم OPPO حول تحسين تجربة الطي. ومع ذلك، لا يزال من الممكن ملاحظة وجود التجعد عند النظر من زوايا معينة، وهو أمر متوقع في الشاشات القابلة للطي.

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