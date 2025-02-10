تكنولوجيا: #LEAP25 إريكسون تكشف عن روكي كلب روبوت بتقنية الجيل الخامس في LEAP 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وركزت الشركة في توضيح كيفية تمكين الروبوتات، باستخدام تقنية الجيل الخامس، من تحقيق التقدم في الأتمتة الصناعية والكفاءة التشغيلية.

ويأتي الروبوت “روكي” بأجهزة استشعار متطورة وكاميرات واتصال خاص بشبكة الجيل الخامس، ما يمكنه بالقيام بمهام مثل عمليات فحص المصانع والمراقبة عن بُعد وتقييمات السلامة، بحسب بيان صحافي صادر عن الشركة اليوم.

ويعزز التكامل بين نقل البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي الدقة التشغيلية في البيئات الصعبة.

ومن خلال الاستفادة من شبكة الجيل الخامس الخاصة يمكن لـ “روكي” أيضاً مساعدة السلطات في الاستجابة الطارئة بشكل فعال وإجراء فحوصات جودة للمصانع والمطارات وغيرها من البنى التحتية الحيوية.

قال أنتي ميهوفيلوفيتش، نائب الرئيس ورئيس قسم الشبكات في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: ”يوضح روكي كيف يمكن لشبكات الجيل الخامس الخاصة دعم الروبوتات المتقدمة لتحسين العمليات الصناعية، من خلال الاستفادة من الاتصال عالي السرعة ووقت استجابة منخفض والآمن لشبكات الجيل الخامس”.

وتسلط مشاركة “إريكسون” في LEAP 2025 الضوء على التزامها برؤية السعودية 2030