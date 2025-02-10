تكنولوجيا: أول جهاز قابل للطي من أبل قد يصل العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تطلق أبل أخيرًا أول جهاز قابل للطي قريبًا، وفقًا لتسريبات جديدة تشير إلى إمكانية وصول آيفون أو آيباد قابل للطي في وقت مبكر من العام المقبل.

ورغم أن العديد من الشركات المنافسة في عالم أندرويد، مثل سامسونج، قد أصدرت بالفعل عدة أجيال من الهواتف القابلة للطي، إلا أن أبل لم تعلن رسميًا عن أي جهاز من هذا النوع حتى الآن.

ومع ذلك، كشف مارك غورمان من بلومبرج في نشرته الإخبارية الأخيرة أن الشركة قد تخطط لإطلاق أول جهاز قابل للطي في أقرب وقت العام المقبل.

حتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجهاز الجديد سيكون آيفون قابلاً للطي أم آيباد قابلاً للطي، أو ربما تقدم أبل خط إنتاج جديدًا بالكامل للأجهزة القابلة للطي.

تشير بعض الشائعات أيضًا إلى أن الشركة تعمل على جهاز Mac قابل للطي، لكنه قد لا يرى النور قبل عامين على الأقل. في المقابل، لا يزال تطوير آيفون القابل للطي يواجه بعض التحديات المتعلقة بمراقبة الجودة، مما قد يؤخر إطلاقه حتى عام 2026.

في ديسمبر 2024، ظهرت تقارير تفيد بأن أبل قد تختار تصميمًا يشبه الدفتر بدلًا من نمط Flip المستخدم في بعض الهواتف القابلة للطي.

في حين توقع بعض المحللين سابقًا أن MacBook القابل للطي قد يتم الكشف عنه في 2026، يشير أحدث تقرير من غورمان إلى خلاف ذلك. رغم هذه التسريبات، تبقى جميع المعلومات الحالية مجرد تكهنات، لذلك من الأفضل التعامل معها بحذر وانتظار تأكيد رسمي من أبل.

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