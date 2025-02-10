شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يتخلى عن قضيته ضد "تويتر".. ما علاقة إيلون ماسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشركة المعروفة سابقًا باسم تويتر معركتهما القانونية بشأن تعليق حسابه على المنصة في عام 2021 بعد أعمال الشغب في 6 يناير، ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، قدم محامو الطرفين طلبًا إلى المحكمة لإسقاط القضية بشكل نهائي.

كان ترامب قد رفع دعوى قضائية ضد تويتر، مدعيًا أن حقوقه بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي قد تم انتهاكها بعد أن حُظر حسابه بسبب ما وصفته الشركة بـ “خطر التحريض على المزيد من العنف”، وذلك عقب أحداث الشغب في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

في العام التالي، رفض القاضي الدعوى القضائية التي قدمها ترامب، لكنه قام لاحقًا باستئناف القرار، والآن، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحظر، قرر ترامب التخلي عن الاستئناف، مما يعني إغلاق القضية نهائيًا.

منذ ذلك الحين، استحوذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر وقام بتغيير اسمه إلى X، كما أصبح حليفًا رئيسيًا لترامب في فترة رئاسته الثانية. على الرغم من ذلك، لم تتضمن الوثائق القانونية أي تفاصيل إضافية حول أسباب إنهاء القضية بشكل مفاجئ، ولكن بعض التقارير أفادت إلى أن السبب يرجع إلى علاقته القوية مع إيلون ماسك.

يأتي قرار ترامب بإسقاط استئنافه بعد وقت قصير من توصل Meta (الشركة المالكة لفيسبوك) إلى تسوية قانونية مع ترامب بشأن تعليق حسابه على فيسبوك في عام 2021. ووافقت الشركة على دفع 25 مليون دولار كجزء من التسوية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الاتفاق.

مع إسقاط هذه القضايا، يبدو أن ترامب لم يعد يسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات التكنولوجيا التي حظرت حساباته بعد أحداث 6 يناير، مما يشير إلى تغيير في استراتيجيته القانونية والسياسية في ظل عودته القوية إلى المشهد السياسي.