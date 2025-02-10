شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تطبيقات من أبل لم تصل بعد إلى iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن آبل قدمت تطبيقات مثل Health وWeather وCalculator إلى iPad في الإصدارات الأخيرة من iPadOS، إلا أن هناك عددًا من التطبيقات المهمة التي لا تزال غائبة عن الجهاز اللوحي، ما يثير تساؤلات حول سبب عدم توفرها حتى الآن.

أحدث مثال على ذلك هو تطبيق Apple Invites، الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع كتطبيق حصري لأجهزة iPhone، مما يبرز استمرار هذا الاتجاه، إليكم خمسة تطبيقات رئيسية من آبل لا تزال مفقودة على iPad:

1. تطبيق Apple Invites

قدمت آبل تطبيق Invites كأداة مبتكرة لإنشاء وإدارة الدعوات للأحداث والمناسبات. يتيح التطبيق للمستخدمين تصميم دعوات مخصصة، وإضافة صور وخلفيات، وحتى إنشاء صور باستخدام Apple Intelligence، كما يتكامل مع Apple Maps وWeather لتوفير معلومات عن الموقع والطقس للحضور.

ولكن، ورغم فوائده الواضحة، لا يتوفر التطبيق على iPad، مما يحد من إمكانية استخدامه في بيئة العمل أو التخطيط، وحتى الآن، يمكن لمستخدمي iPad تشغيل إصدار الويب فقط عبر iCloud com، أو استخدام إصدار iPhone على الجهاز اللوحي.

2. تطبيق Wallet

تم تقديم Apple Wallet لأول مرة عام 2012 تحت اسم Passbook، وهو تطبيق رقمي لحفظ البطاقات المصرفية، تذاكر الطيران، بطاقات الولاء، وتصاريح العبور.

ورغم أن iPad لا يحتوي على شريحة NFC اللازمة لاستخدام Apple Pay في المتاجر، فإن ميزات أخرى مثل تتبع المعاملات، تلقي إشعارات الدفع، وإدارة التذاكر الإلكترونية يمكن أن تكون مفيدة على شاشة iPad الكبيرة.

على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي iPad mini الاستفادة من التطبيق للوصول إلى التذاكر الإلكترونية بسهولة دون الحاجة إلى هاتف iPhone.

3. تطبيق Apple Sports

طرحت آبل تطبيق Apple Sports مع تحديث iOS 17.2، ليمنح المستخدمين تجربة شاملة لمتابعة المباريات، النتائج، والترتيب في مختلف الدوريات العالمية.

لكن على الرغم من شهرة iPad كجهاز مثالي لاستهلاك الوسائط، وخاصة مشاهدة المباريات الحية عبر Apple TV+، لم تطلق آبل إصدارًا للتطبيق على iPad. الأمر الذي يجعل من الصعب على المستخدمين متابعة نتائج المباريات أثناء العمل أو تصفح الإنترنت على جهازهم اللوحي.

4. تطبيق Phone

رغم أن أجهزة iPad لا تدعم الاتصال الخلوي مباشرة، إلا أنها قادرة على استقبال المكالمات عبر ميزة Continuity عند ربطها بجهاز iPhone. ومع ذلك، لا يوجد تطبيق Phone مخصص على iPad.

غياب التطبيق يعني أن مستخدمي iPad لا يمكنهم إجراء المكالمات مباشرة دون الحاجة إلى فتح FaceTime أو تطبيقات خارجية، كما أنهم لا يستطيعون الوصول إلى سجل المكالمات، المفضلة، أو البريد الصوتي بسهولة.

5. تطبيق Journal

أطلقت أبل تطبيق Journal مع iOS 17.2 كأداة لتوثيق اللحظات اليومية باستخدام النصوص، الصور، المواقع، والتسجيلات الصوتية. ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات بناءً على نشاط المستخدم اليومي.

ولكن على عكس بعض التطبيقات الأخرى، لا يمكن لمستخدمي iPad حتى تحميل التطبيق أو تشغيله بأي وسيلة، حيث إنه تطبيق مدمج في النظام. غياب التطبيق يبدو غريبًا، خاصة أن iPad يعد جهازًا مثاليًا للكتابة المطولة والتدوين باستخدام Magic Keyboard أو Apple Pencil، وهو أمر توفره تطبيقات أخرى مثل Day One، التي تدعم تعدد الأجهزة.