تكنولوجيا: Capcom تطرح مجموعة ألعاب قتالية جديدة ضمن Capcom Fighting Collection 2

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته المجموعة الأولى من ألعاب كابكوم القتالية العام الماضي، تعود الشركة من جديد لتقديم "Capcom Fighting Collection 2"، وهي مجموعة تحتفي ببعض من أفضل ألعاب القتال التي صدرت في أوائل الألفية، من المقرر إطلاق هذه الحزمة في 16 مايو المقبل.

وتضم ثمانية من أقوى العناوين الكلاسيكية، مع إضافة دعم اللعب عبر الإنترنت باستخدام تقنية "Rollback Netcode" لضمان تجربة سلسة وخالية من التقطعات.

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 PRO

Capcom vs SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 Upper

Power Stone

Power Stone 2

Project Justice

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

دعم كامل للعب عبر الإنترنت بجودة عالية.

إضافة وضع التدريب المحسّن لمساعدة اللاعبين في إتقان الشخصيات والحركات.

تحسين الجرافيكس مع خيارات متعددة لعرض اللعبة على الشاشات الحديثة.

مجموعة ضخمة من المحتويات الإضافية، مثل بطاقات التعليمات الكلاسيكية والقوائم الحركية لكل لعبة.

نسخة فيزيائية محدودة تتضمن كتابًا مصورًا خاصًا لعشاق السلسلة.

الألعاب المتوفرة في المجموعةتأتي هذه النسخة مع تحسينات عديدة، أبرزها:النجوم الحقيقية في هذه المجموعة

رغم أن جميع الألعاب في الحزمة تستحق التجربة، إلا أن هناك بعض العناوين التي تعد جوهرة التاج:

Capcom vs SNK 2: Mark of the Millennium 2001 – واحدة من أعظم ألعاب القتال على الإطلاق، بفضل نظام اللعب المتوازن، والموسيقى الأيقونية، والرسومات التي لا تزال رائعة حتى اليوم.

Power Stone 2 – تجربة فريدة من نوعها في ألعاب القتال، تتيح معارك فوضوية بأسلوب مميز، مما يجعلها واحدة من أكثر العناوين المطلوبة للعودة إلى الساحة.

Street Fighter Alpha 3 Upper – النسخة الكاملة من اللعبة التي لم تتوفر خارج اليابان بسهولة، مع قائمة شخصيات موسعة وتعديلات على ميكانيكيات القتال.

لماذا تستحق هذه المجموعة الاقتناء؟

الكثير من هذه الألعاب كانت نادرة وصعبة المنال منذ صدورها الأصلي، ما يجعل هذه المجموعة فرصة مثالية للاعبين الجدد والمحترفين للعودة إلى بعض من أروع عناوين القتال في التاريخ.

وبينما يمكن أن تجد بعض هذه الألعاب عبر المحاكيات أو المنصات القديمة، فإن وجودها رسميًا مع تحسينات كبيرة ودعم لعب جماعي عبر الإنترنت يجعلها استثمارًا يستحق كل دولار.

سواء كنت من محبي ألعاب القتال الكلاسيكية أو جديدًا على السلسلة، فإن "Capcom Fighting Collection 2" تقدم لك تجربة قتالية لا تفوّت!