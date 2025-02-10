تكنولوجيا: إطلاق Realme GT 7 Pro Racing Edition في 13 فبراير كأرخص هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسميًا عن إصدار GT 7 Pro Racing القادم، ليكون أول هاتف رئيسي تطلقه الشركة بعد العام القمري الجديد 2025. من المقرر أن يصل الهاتف للأسواق يوم 13 فبراير، كنسخة معدّلة من GT 7 Pro الحالي.

تشير التوقعات إلى أن GT 7 Pro Racing Edition سيطرح بسعر أقل من OnePlus Ace 5 Pro، ليصبح الهاتف الأقل تكلفة بمعالج Snapdragon 8 Elite.

وقد أكدت Realme ذلك من خلال ملصق ترويجي يكشف عن اللون الحصري Neptune Exploration، الذي استوحي من العواصف الزرقاء العميقة على كوكب نبتون. يتميز الهاتف بظهر بنسيج فريد، تم إنشاؤه باستخدام تقنية “Zero Deformation Storm AG” الخاصة بـ Realme.

رغم أن GT 7 Pro يأتي بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، يظهر إصدار Racing بتصميم مختلف، حيث يعتمد إعداد كاميرا مزدوجة بدلًا من الثلاثية.

بخلاف ذلك، يحتفظ الهاتف بشكل عام بنفس ملامح الإصدار الأساسي، لكنه يأتي بتحسينات تستهدف الأداء وتجربة الاستخدام.

من حيث الأداء، يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، وكشفت قائمة AnTuTu عن تسجيله أكثر من 3 ملايين نقطة، ما يجعله من أقوى هواتف الألعاب.

تشير التسريبات إلى دعم UFS 4.1 للتخزين، ما يوفر سرعات بيانات أعلى. من المتوقع أن يحمل شاشة Samsung 8T LTPO OLED بحجم 6.78 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1.5K، كما قد يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5x مع خيار تخزين حتى 1 تيرابايت.

ويقال إن الهاتف سيحتوي على بطارية 6500 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 120 واط. مقارنةً بـ GT 7 Pro القياسي، قد يفتقد الإصدار الجديد إلى كاميرا Periscope Telephoto، مع احتمال استبدال مستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية بماسح بصري تقليدي.

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