شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتصدر مبيعات الأجهزة اللوحية العالمية في عام 2024 مع انتعاش السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمت شحنات الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 9% في عام 2024، لتصل إلى 147.6 مليون وحدة للسنة التقويمية، ووفقًا لتحليل الشحنات المباعة من Canalys، بلغ إجمالي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (الربع الرابع) 39.9 مليون وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وتصدرت شركة أبل الطريق العام الماضي بشحنات تقدر بنحو 56.9 مليون جهاز لوحي وحصة سوقية تبلغ 38.6%، فيما جاءت سامسونج في المركز الثاني بشحنات 27.8 مليون وحدة وحصة سوقية تبلغ 18.8% من السوق العالمية، بينما جاءت الشركات الصينية في المركز الثالث بشحنات 10.4 مليون وحدة وحصة سوقية تبلغ 7.3%.

وفقًا لمحللي Canalys، أثرت دورة تحديث سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بشكل إيجابي على الطلب على الأجهزة اللوحية فى جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الأجهزة اللوحية للشركات في عام 2025، فى حين من المرجح أن يواجه الجانب الاستهلاكى أداءً مقيدًا.