شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على تطوير سماعات AirPods مزودة بكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك جورمان من بلومبرج، عن أن شركة Apple تعمل على إنشاء نموذج أولي لإصدار سماعات AirPods المزودة بكاميرات مدمجة، ومن غير المرجح أن تظهر هذه التقنية في AirPods Pro 3، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة هذا العام - ولكن على الرغم من ذلك، فهي في طور التطوير، والسؤال الأكبر هو: لماذا؟

تكامل الذكاء البصري

مع تشكيلة iPhone 16، قدمت Apple ميزة التحكم في الكاميرا، هذا الزر الجديد رائع لالتقاط الصور وضبط إعدادات الكاميرا، ولكنه فتح أيضًا ميزة جديدة: الذكاء البصري، حيث أن الذكاء البصري هو أداة قوية تساعد المستخدمين على التعرف على العالم من حولهم، وتسمح للمستخدمين باتخاذ إجراء بناءً على السياق المادي من حولهم، يمكنك إضافة نشرة حدث إلى تقويمك، على سبيل المثال، أو الاستفادة من قوة ChatGPT أو Google للمساعدة في التعرف على شيء لا تفهمه.

ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تريد Apple جلب تكامل مماثل مع AirPods، وذلك في محاولة لتعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي: "تعمل Apple على إصدار جديد من AirPods Pro يستخدم كاميرات خارجية والذكاء الاصطناعي لفهم العالم الخارجي وتقديم المعلومات للمستخدم، وسيكون هذا في الأساس مسار النظارات الذكية - ولكن بدون نظارات فعلية.

مع هذا التكامل على AirPods، يمكنك سؤال Siri عن محيطك، دون الحاجة حتى إلى إخراج iPhone من جيبك.

تحسين الصوت المكاني

طرح محلل سلسلة التوريد Ming Chi Kuo أيضًا فكرة استخدام Apple لهذه الكاميرات كوسيلة للتكامل مع المنتجات الأخرى. على وجه التحديد، يمكن استخدامها لتحسين الوعي المكاني أثناء الاستماع إلى الصوت باستخدام Apple Vision Pro، ومن المتوقع استخدام AirPods الجديدة مع Vision Pro وسماعات Apple المستقبلية لتحسين تجربة المستخدم للصوت المكاني وتعزيز نظام الحوسبة المكانية، فعلى سبيل المثال، عندما يشاهد المستخدم مقطع فيديو باستخدام Vision Pro ويرتدي AirPods الجديدة هذه، إذا حرك المستخدمون رؤوسهم للنظر في اتجاه معين، فيمكن التأكيد على مصدر الصوت في هذا الاتجاه لتعزيز تجربة الصوت/الحوسبة المكانية.

متى نتوقعها

وفقًا لبلومبرج، لن تطلق Apple هذه التقنية حتى عام 2027 على أقرب تقدير، على الأرجح جنبًا إلى جنب مع AirPods Pro 4:في عام 2027، يفكر الفريق في إطلاق نظارات ذكية على قدم المساواة مع Meta Ray-Bans، بالإضافة إلى AirPods مع الكاميرات. والفكرة هي إنقاذ مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على تقنية الذكاء البصري Vision Pro، والتي يمكنها مسح البيئة المحيطة بالمستخدم وتوفير بيانات مفيدة.