شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TSMC تتوقف عن شحن شرائح GPU القوية للصين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نوفمبر الماضي، أوقفت شركة TSMC، أكبر مصنع للرقائق في العالم، شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى العملاء في الصين بعد أن طلبت منها الحكومة الأمريكية ذلك، حيث جاء هذا الطلب بعد اكتشاف شريحة تصنعها شركة TSMC داخل معالج ذكاء اصطناعي من إنتاج شركة Huawei، ومن خلال حظر شحنات شرائح GPU المتقدمة المصنوعة باستخدام عقدة عملية 7 نانومتر وأقل، كانت شركة TSMC ببساطة تتبع العقوبات الأمريكية.

والآن، نحن في الشهر الثاني من عام 2025 وقد أضافت شركة TSMC بعض القيود الجديدة في محاولتها إبعاد مكونات السيليكون القوية المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي عن أيدي الصينيين، حيث تمنع القيود الأخيرة، التي بدأت في 31 يناير، مصممي الرقائق الصينيين الذين لا يملكون مصانع من طلب شركة TSMC لبناء شرائحهم باستخدام عقدة عملية 16 نانومتر وأقل ما لم يستخدموا شركة تغليف معتمدة من حكومة الولايات المتحدة.

وتتطلب العقوبات الأمريكية الآن من الشركات الصينية استخدام OSATs (تجميع أشباه الموصلات المُستعان بها خارجيًا واختبارها) المدرجة في القائمة البيضاء الأمريكية من أجل استلام الرقائق التي قامت بتجميعها بواسطة TSMC، مصمم الرقائق "بدون مصنع" هو مصمم لا يمتلك أي مرافق تصنيع رقائق أو مصانع، وبالتالي، تلجأ هذه الشركات إلى TSMC لإنتاج الرقائق بناءً على التصميمات المقدمة إلى مصنع السبائك المتعاقد عليه في تايوان.

وتمنع القواعد الأمريكية الجديدة أيضًا تصدير الرقائق التي تحتوي على أكثر من 30 مليار ترانزستور إلى الصين والتي تم إنتاجها باستخدام عقدة عملية 16 نانومتر أو أقل ما لم يحصل المطورون على ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية، ويمكن للولايات المتحدة وتايوان والدول المتحالفة أيضًا محاولة الحصول على تصريح إذا تم بيع الرقائق لعملاء معتمدين.

وقد ورد أن DeepSeek-R1 الصيني تم تدريبه باستخدام 2048 وحدة معالجة رسومية Nvidia H800 على مدى شهرين، وبحسب التقارير، فإن وحدة معالجة الرسوميات Nvidia H800، التي تم بناؤها على عقدة عملية 4 نانومتر، تحتوي على 80 مليار ترانزستور مما يجعل الشريحة قوية وموفرة للطاقة.

ونظرًا لأن وحدة معالجة الرسوميات Nvidia H800 تحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف حد 30 مليار ترانزستور ويتم إنتاجها باستخدام عقدة عملية 4 نانومتر، فإن DeepSeek كانت ستحتاج إلى ترخيص لشراء الشريحة، وعلى ما يبدو، لم يتم إصدار مثل هذا الترخيص للشركة، ونتيجة لذلك، يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض في كيفية حصول DeepSeek على هذه الرقائق.

تستند إحدى النظريات إلى تقارير تفيد بأن وسيطًا في سنغافورة كان متورطًا، وبينما قالت Nvidia مؤخرًا إنها لا تعتقد أن DeepSeek انتهكت القانون، قالت شركة الرقائق الأمريكية أيضًا إن شركائها يجب أن يتصرفوا وفقًا للقانون.

وعلى الرغم من القيود الجديدة، من المتوقع أن تحصل شركات مثل Apple وAMD وIntel وMediaTek وغيرها على تراخيص حتى للرقائق التي تحتوي على أكثر من 30 مليار ترانزستور، ومع ذلك، فإن وحدات معالجة الرسوميات الرئيسية التي كانت شركات مثل AMD وIntel وNvidia تبيعها سابقًا للشركات الصينية دون قيود سوف تحتاج الآن إلى ترخيص لشحنها إلى الصين. ومن المثير للاهتمام أنه في بعض الحالات تكون قيود شركة TSMC أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة.