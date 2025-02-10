شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ردود أفعال اللاعبين على تعطل بلاى ستيشن لساعات وتوقف ألعاب Fortnite وCall of Duty والان مع تفاصيل الخبر

عانت شبكة بلاي ستيشن من انقطاع لعدة ساعات ما جعل اللاعبين غير قادرين على اللعب، وتُظهر صفحة حالة شبكة بلاي ستيشن، أن إدارة الحساب والألعاب والتواصل الاجتماعي وPlayStation Video وPlayStation Store وموقع PlayStation Direct على الويب كلها تتعامل مع مشكلات في الوقت الحالي.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه نتيجة لذلك، لم يعد اللاعبون قادرين على لعب الألعاب عبر الإنترنت مثل Fortnite وCall of Duty وGrand Theft Auto وMarvel Rivals.

وفقًا لـ Downdetector، بدأت المشكلات لأول مرة حوالي الساعة 11 مساءً الليلة الماضية مع ما يصل إلى 14000 تقرير عن انقطاع الخدمة في ذلك الوقت.

قالت بلاي ستيشن على صفحتها X: "نحن ندرك أن بعض المستخدمين قد يواجهون حاليًا مشكلات مع PSN".

وفي أعقاب ذلك، لجأ المستخدمون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم، وقال أحد المستخدمين على X: "يجب على منح الجميع PS Plus مجانًا لمدة 6 أشهر أو أكثر نتيجة لهذا الانقطاع".

قال مستخدم آخر: "لا تزال PSN معطلة.. هذا جنون! لا يزال ملايين الأشخاص غير قادرين على اللعب عبر الإنترنت أو بعض الألعاب غير المتصلة بالإنترنت لأنها تحتاج إلى التحقق الغبي لبدء اللعبة."

فيما قال المستخدم جيف ثيجبين، من دالاس في الولايات المتحدة، إنه لم يتمكن من الوصول إلى PSN لمدة 10 ساعات.

وأوضح "لقد حاولت الليلة ولم أتمكن من لعب أي من الألعاب التي اشتريتها"، مضيفا "إن دفع رسوم شهرية مقابل خدمتهم أمر سىء، وعدم القدرة على لعب الألعاب التي اشتريناها أمر آخر محبط للغاية".