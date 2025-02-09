تكنولوجيا: حساب Evan Blass ينشر صور شبه مؤكدة لهاتف Find N5 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Oppo لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Find N5، والذي من المتوقع أن يصل إلى الأسواق الصينية بحلول 20 فبراير، قبل أن يتم طرحه عالميًا تحت اسم OnePlus Open 2. وقد تم الكشف عن صور رسمية للجهاز عبر المُسرب الشهير Evan Blass (@evleaks)، مما أعطانا نظرة شاملة على تصميمه ومواصفاته.

سيتميز Oppo Find N5 بأنه أرفع هاتف قابل للطي عند إطلاقه، حيث يُقال إن سمكه سيبلغ 4.2 ملم فقط عند فرده، متفوقًا على Honor Magic V3 الحالي الذي يبلغ سمكه 4.35 ملم. وسيكون الهاتف متاحًا بثلاثة ألوان: أرجواني (بمواد نباتية تشبه الجلد)، أبيض، وأسود.

سيأتي الهاتف بجزء كاميرات خلفي يشبه تصميم OnePlus 13، مع ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل لكل منها (واسعة، تليفوتو، واسعة الزاوية)، بالإضافة إلى شعار Hasselblad الذي يشير إلى تعاون في تحسين جودة الصور.

سيضم Find N5 شاشة رئيسية قابلة للطي بحجم 8 بوصات من نوع LTPO OLED بدقة 2K ومعدل تحديث 120Hz، مع تقليل ملحوظ في أثر الثني. كما سيتم دعمه بشاشة خارجية بحجم 6.4 بوصات.

من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite ذو السبع نوى، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. كما سيتمتع بمقاومة للماء وفق معايير IPX6، IPX8، وIPX9، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5600 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

يبدو أن Oppo Find N5 (أو OnePlus Open 2 عالميًا) سيكون منافسًا قويًا في سوق الهواتف القابلة للطي، مع مواصفات متطورة وتصميم أنيق.

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