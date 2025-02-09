شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح إجراء مكالمات فيديو "واتساب" عبر تطبيق Google Messages والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف جوجل مزيدًا من المميزات إلى تطبيقها Google Messages، الذي يُعتبر تطبيق المراسلة الافتراضي في معظم هواتف أندرويد التي تعمل بخدمات Google Mobile Services (GMS)، من خلال دمجه مع خدمات خارجية مثل Google Meet، ما يمنح المستخدمين مزيدًا من الخيارات إلى جانب إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS).

دعم مكالمات الفيديو واتساب عبرداخل Google Messages

في تطور جديد، يبدو أن جوجل تعمل على إتاحة إمكانية بدء مكالمات فيديو عبر WhatsApp مباشرة أثناء المحادثة داخل تطبيق Google Messages. وتشير المعلومات المستخرجة من الإصدار الأحدث من التطبيق (20250131) إلى أن هذه الميزة قد تكون قريبة الإطلاق رسميًا.

كيف تعمل الميزة؟

تُظهر لقطات الشاشة المسربة أن رمز مكالمة الفيديو سيظهر في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة الدردشة مع أي مستخدم. عند الضغط على هذا الزر، سيتمكن المستخدم من إجراء مكالمة فيديو عبر WhatsApp مباشرة مع الطرف الآخر، بشرط أن يكون لديه التطبيق مثبتًا على جهازه.

أما إذا كان الطرف الآخر لا يستخدم WhatsApp، فسيظل خيار إجراء مكالمات الفيديو عبر Google Meet متاحًا كبديل افتراضي.

هل ستتوفر الميزة في المحادثات الجماعية؟

حتى الآن، يبدو أن هذه الميزة متاحة فقط للمحادثات الفردية، ولكن من المتوقع أن تعمل جوجل على دعمها داخل الدردشات الجماعية في المراحل القادمة من الإطلاق الرسمي.

لماذا هذه الميزة مهمة؟

تعد إضافة دعم مكالمات الفيديو عبر WhatsApp إلى Google Messages خطوة كبيرة، نظرًا لأن WhatsApp هو تطبيق المراسلة الأكثر انتشارًا عالميًا. ستوفر هذه الميزة سهولة وسرعة في التواصل، مما يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات فيديو مباشرة دون الحاجة إلى فتح تطبيق WhatsApp يدويًا.

لم تعلن جوجل رسميًا عن موعد طرح هذه الميزة، ولكن ظهورها في التحديثات التجريبية الأخيرة يشير إلى أنها قد تصبح متاحة قريبًا للمستخدمين في الأسابيع أو الأشهر القادمة