تكنولوجيا: سلسلة Samsung Galaxy S26 قد تعود إلى معالجات Exynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج اليوم رسميًا سلسلة Galaxy S25، والتي تعتمد بالكامل على معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم في جميع الأسواق، بعدما واجهت الشركة مشكلات في إنتاج Exynos 2500، الذي كان من المفترض أن يتم استخدامه في بعض المناطق. ونتيجة لذلك، يبدو أن Exynos 2500 سيتجه بدلًا من ذلك إلى تشغيل الهاتف القابل للطي القادم Galaxy Z Flip7.

لكن في العام المقبل، قد تشهد سلسلة Galaxy S26 عودة Exynos، إذ يكشف تقرير جديد أن مراحل ما قبل الإنتاج لمعالج Exynos 2600 تسير وفق الجدول المحدد، مع تحقيق معدلات إنتاج ناجحة تتجاوز 30% في الاختبارات الأولية.

وإذا لم تطرأ أي مشكلات، فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للمعالج خلال الربع الرابع من هذا العام، ليكون جاهزًا للظهور في سلسلة Galaxy S26 عند إطلاقها في يناير 2026.

يعتمد Exynos 2600 على عملية تصنيع 2 نانومتر، التي من المتوقع أن تدخل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025. توفر هذه التقنية تحسينات كبيرة، حيث تزيد الأداء بنسبة 12%، وتحسن كفاءة الطاقة بنسبة 25%، كما تجعل الشريحة أصغر بنسبة 5% مقارنة بتقنية 3 نانومتر SF3 الحالية.

ويُقال إن قسم Samsung LSI يركز جهوده لضمان الإنتاج الضخم لـ Exynos 2600 في الوقت المحدد، بهدف تفادي المشاكل التي عانى منها Exynos 2500.

إذ أن أي تأخير آخر قد يؤثر بشكل كبير على قطاع أنصاف النواقل غير المتعلقة بالذاكرة في سامسونج، مما قد يؤدي إلى عجز كبير في العمليات التشغيلية إذا لم تسر الأمور وفق الخطة الموضوعة.

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