شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترسل بطولة ألعاب Super Bowl LIX إلى المدار لرواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

سيتابع الأمريكيون ومشجعو كرة القدم الأمريكية مباراة الفريقين الأوائل في الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) وجهًا لوجه في المباراة النهائية لما بعد الموسم، وحتى رواد الفضاء الذين يعيشون في الفضاء سيكون لديهم الفرصة لمشاهدة الحدث مباشرة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، سيواجه فريق كانساس سيتي تشيفز بطل المؤتمر الوطني لكرة القدم (AFC) فريق فيلادلفيا إيجلز بطل المؤتمر الوطني لكرة القدم (NFC) في Super Bowl LIX، مع تغطية من شركة Fox Broadcasting Company.

سيتجمع العديد من الأمريكيين في حفلات مشاهدة المباريات والحانات الرياضية لتشجيع فريقهم المفضل، ولا يجب أن تقتصر حفلات المشاهدة على الأرض، حيث قال مسؤول في مركز جونسون الفضائي، إن وكالة ناسا ستوفر رابطًا مباشرًا لمباراة السوبر بول إلى محطة الفضاء الدولية، إذا اختار رواد الفضاء على متنها "البقاء مستيقظين لمشاهدتها"، فبالنسبة لهم، سيكون الوقت متأخرًا جدًا في الليل.

لا يتوافق يوم رائد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية مع أي منطقة زمنية في الولايات المتحدة، وتعني كلمة "دولي" في "محطة الفضاء الدولية" أن رواد الفضاء من جنسيات متعددة يعملون عادةً على متن محطة الفضاء معًا، ويحتاجون إلى التنسيق مع فرق التحكم في المهمة على جانبي الكوكب.

ويكمن سبب آخر في حقيقة أن محطة الفضاء تشهد شروق شمس جديد كل 45 دقيقة أثناء دورانها حول الكوكب بسرعة 17500 ميل في الساعة (28000 كيلومتر في الساعة)، لذا فإن تحديد دورة نومك بناءً على ضوء النهار الذي يتسلل عبر نوافذ المحطة سيكون غير عملى.

على هذا النحو، تعمل محطة الفضاء الدولية بالتوقيت العالمي المنسق، المعروف أيضًا بتوقيت جرينتش (GMT).

وهذا يعني أن رواد فضاء ناسا على متن المحطة يتقدمون بخمس إلى ست ساعات على مركز التحكم في المهمة في هيوستن بولاية تكساس، بالنسبة لأي من مجموعة رواد فضاء ناسا في المدار لمشاهدة المباراة.

يعيش أربعة رواد فضاء من ناسا حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، وحتى الآن، لا توجد رسائل أو محتوى مخطط له في المدار لرواد الفضاء فيما يتعلق بمباراة Super Bowl LIX، أما بالنسبة للفرق التي قد يشجعها رواد الفضاء، فقد قال مسئولون في وكالة ناسا إنهم "غير قادرين على التوقع".