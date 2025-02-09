شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وثائق مسربة تكشف: كيف استعدت الولايات المتحدة للدفاع ضد غزو فضائى والان مع تفاصيل الخبر

تشير وثيقة ظهرت من جديد إلى أن وكالة المخابرات المركزية كانت تستعد لغزو فضائي محتمل وسط مشاهدات جماعية في جميع أنحاء البلاد، وكان العديد منها في واشنطن العاصمة، ويقول قسم في التقرير بعنوان "الموقف الرسمي للولايات المتحدة تجاه الأجسام الطائرة المجهولة" إن المشاهدات غير المبررة كانت أكثر من 20 ضعف المعدل الطبيعي في صيف عام 1952.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اعتقد بعض أفراد القوات الجوية أنها كانت "مركبات فضائية بين الكواكب على وشك إجراء اتصال أقرب"، مما دفع وكالة المخابرات المركزية إلى إقناع الجيش باستخدام مشروع الكتاب الأزرق لإدارة الموقف.

تم تطوير مشروع الكتاب الأزرق، الذي انتهى في عام 1969، للتحقيق في تقارير الظواهر الجوية وتحديد ما إذا كانت تشكل تهديدًا للأمن القومي.

كما جاء في الوثيقة، "لإعداد الجمهور [لإمكانية الاتصال]، تم إصدار 41 تقريرًا سريًا سابقًا للنشر بين أغسطس 1952 وفبراير 1953، ثم تحركت وكالة المخابرات المركزية للتخلي عن التحقيق في نظر الشعب الأمريكي، باستخدام مشروع الكتاب الأزرق "كوسيلة لـ"فضح" الأجسام الطائرة المجهولة الهوية علنًا".

وعزت المجموعة معظم المشاهدات إلى ظواهر طبيعية غير محددة مثل البالونات الجوية أو أضواء الطائرات أو الظروف الجوية، واستخدمت البرامج التلفزيونية والصحف لنشر الكلمة.

ويذكر التقرير أن التستر سمح أيضًا لمشروع الكتاب الأزرق بتطوير طائرات "تحاكي أداء الأجسام الطائرة المجهولة الهوية"، مثل مكافحة الجاذبية التي تخلق قوة لمقاومة الجاذبية وتسمح للأجسام بالطفو أو التحرك دون أن يتم سحبها.

وناقشت الوثيقة، "الاستخبارات العلمية.. الأجسام الطائرة المجهولة الهوية"، كيف تعاونت الولايات المتحدة وأستراليا للتحقيق في مشاهدات غريبة.

لقد تم نشر هذه المعلومات مؤخرًا على موقع X بواسطة المستخدم "Disclosure Party" الذي كتب: "تشير الوثائق الصادرة عن الأرشيف الوطني الأسترالي إلى أن الولايات المتحدة كانت تحجب عمدًا معلومات عن الأجسام الطائرة المجهولة عن الجمهور في عام 1953".

توضح الصفحة الأولى أن "التحليلات المبكرة لتقارير الأجسام الطائرة المجهولة التي أجرتها استخبارات القوات الجوية الأمريكية (USAF) أشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن ظواهر حقيقية كانت لها خصائص طيران متقدمة جدًا عن الطائرات الأمريكية بحيث لا يمكن تصور أصلها إلا من خارج الأرض".

اجتمعت لجنة علمية برئاسة هوارد ب. روبرتسون في منتصف شهر يناير لصياغة "إجراءات مستقبلية بشأن مشكلة الأجسام الطائرة المجهولة"، بعد إصدار التقارير الـ 41.

تضمن الاجتماع عرض فيلمين سريين آنذاك للأجسام الطائرة المجهولة والنتائج الأولية لـ 3200 تقرير تمت مشاركتها مع الجمهور.

اقترحت اللجنة برامج تعليمية لتفنيد مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة وتعليم الجمهور كيفية التعرف على ظواهر معينة.

وشمل ذلك استخدام المقالات والبرامج التلفزيونية والأفلام لنشر الكلمة، حسبما ذكرت قناة التاريخ. حتى أن اللجنة فكرت في طلب المساعدة من شركة والت ديزني.

كما خلصت اللجنة، "يجب أن يميل مثل هذا البرنامج إلى الحد من سذاجة الجمهور الحالية وقابليتهم للدعاية المعادية الذكية".

في 16 فبراير 1953، جعلت وكالة المخابرات المركزية الأمر يبدو وكأن التحقيق قد تم التخلي عنه، مما سمح للوكالة بدراسة الحالات سراً.

بعد سبعة أشهر، قلصت الوكالة فريق مشروع الكتاب الأزرق إلى 10 أفراد مؤهلين فقط يعملون على مستوى سري للغاية ثم إلى ضابط واحد ورقيب وسكرتير ومستشار بدوام جزئي.

للسيطرة على الوعي العام بالمشروع، هددت وكالة المخابرات المركزية المبلغين المحتملين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 10000 دولار.

لكن الوثيقة تنص على أنه عندما يستقيل أفراد الخدمة أو يتقاعدون، "كان من الممكن الكشف عن مواقف القوات الجوية الأمريكية [تجاه الأجسام الطائرة المجهولة] أو آرائهم حتى لو كانت البيانات الفعلية لا تزال مقيدة.

يذكر التقرير الرائد د. فورنيت، الذي كان ضابطًا في مشروع الكتاب الأزرق في البنتاجون حتى عام 1952 والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأدميرال هيلينكوتر، إلى جانب "العديد من ضباط الاستخبارات المرتبطين بمشاكل الأجسام الطائرة المجهولة، باعتبارهم" صرحوا علنًا بأن حكومة الولايات المتحدة كانت تعلم أن الأجسام الطائرة المجهولة كانت من خارج كوكب الأرض لكنها كانت تخفي الحقيقة عن الجمهور".

أدت هذه التصريحات إلى عقوبة منقحة للمبلغين المحتملين، مما جعل الجريمة غير قانونية على المستوى الفيدرالي بموجب قانون التجسس.

تعني هذه الخطوة أن الأفراد الذين كشفوا عن العمل يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 10 آلاف دولار.

وواصل مشروع الكتاب الأزرق عمله، وتحليل آلاف التقارير للتخلص من الأجسام أو المركبات الفضائية التي تم تحديدها بشكل خاطئ.

بحلول عام 1957، زعم الفريق أن 14 فقط من أصل 1006 مشاهدات ظلت مجهولة الهوية، ومع ذلك، قيل أيضًا إن وكالة المخابرات المركزية استخدمت التمويل الحكومي لمواصلة جمع بيانات الأجسام الطائرة المجهولة لتمويل مشاريع أخرى.