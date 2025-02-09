تكنولوجيا: Acer تكشف عن Predator Helios Neo 18 AI و 16 AI بكارت الشاشة RTX 5070 Ti

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استغلت Acer بطولة Counter-Strike في كاتوفيتسه، بولندا كمنصة للإعلان عن أحدث حواسيبها المحمولة المخصصة للألعاب، وهما Predator Helios Neo 16 AI و Predator Helios Neo 18 AI.

يتميز الجهازان بأحدث معالجات Intel Core Ultra 9 275HX، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 64 جيجابايت، وتخزين داخلي بسعة 2 تيرابايت، بالإضافة إلى بطاقة الرسوميات القوية NVIDIA RTX 5070 Ti. كما تأتي الشاشات بتقنيات عرض متقدمة، بما في ذلك شاشات OLED عالية السرعة.

لتحقيق أفضل أداء حراري، اعتمدت Acer في كلا الجهازين على مراوح 3D Aeroblade من الجيل الخامس، وأنابيب حرارة موجهة، إلى جانب الشحوم الحرارية المعدنية السائلة المطبقة على SoC.

يحمل Predator Helios Neo 18 AI شاشة بحجم 18 بوصة، متوفرة بثلاثة خيارات WQXGA بدقة 2560×1600 بكسل، بالإضافة إلى خيار WUXGA بدقة 1920×1200 بكسل.

أما الطراز الأعلى، فيستخدم إضاءة Mini LED مع زمن استجابة 3 مللي ثانية ومعدل تحديث 250 هرتز. كما يأتي الجهاز مع خيار معالجات Intel Core Ultra 7 255HX أو Intel Core Ultra 9 275HX،

وإلى جانب بطاقات الرسوميات RTX 5070 أو RTX 5070 Ti. يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 90 واط-ساعة، ويزن 3.3 كجم.

أما Predator Helios Neo 16 AI، فيقدم أربعة خيارات عرض، من بينها خيار OLED يتميز بزمن استجابة 1 مللي ثانية، وسطوع 400 نتس، ومعدل تحديث 240 هرتز.

يحمل الجهاز نفس خيارات المعالجات والرسوميات الموجودة في طراز 18 بوصة، كما يعتمد على نفس بطارية 90 واط، لكنه أخف وزنًا حيث يبلغ 2.7 كجم.

يتوفر Predator Helios Neo 16 AI في أمريكا الشمالية خلال أبريل بسعر يبدأ من 1900 دولار، بينما يصل إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مايو بسعر يبدأ من 1700 يورو.

أما Predator Helios Neo 18 AI، فسيطرح في أمريكا الشمالية خلال مايو بسعر يبدأ من 2200 دولار، بينما يصل إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يونيو بسعر يبدأ من 1800 يورو.

المصدر