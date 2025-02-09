تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy A36 يحصل على اعتماد FCC تمهيداً لإطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد هاتف Samsung Galaxy A36 مؤخرًا سلسلة من الشهادات والإدراجات المختلفة. ومن الواضح أن إطلاق الهاتف يقترب، حيث تم اعتماده الآن من قِبَل هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا.

ومن خلال شهادة الاعتماد فيظهر ان الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وتقنية البلوتوث، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وشبكة الواي فاي. ووفقًا لتقرير هيئة الاتصالات الفيدرالية، سيدعم الهاتف سرعة شحن سلكي تبلغ 25 واط. ويتعارض هذا مع شهادة أخرى من الشهر الماضي التي كشفت عن دعم شحن بسرعة 45 واط.

قد يكون هذا مجرد حالة وحدتان تجريبية تستخدمان شواحن مختلفة، لذا قد يدعم الهاتف فعليًا سرعة شحن تبلغ 45 واط، بالطبع فقط عند استخدام شاحن وكابل متوافقين. لن نعرف ذلك على وجه اليقين حتى يصبح هاتف A36 رسميًا.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فإن الشائعات تشير إلى أن الهاتف سيظهر لأول مرة قبل نهاية شهر مارس. ووفقًا لإدراج Geekbench، يُعتقد أن هاتف A36 سيكون مدعومًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 SoC. كما أشارت الشائعات إلى أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية ثلاثية، وشاشة AMOLED.

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