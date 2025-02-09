تكنولوجيا: iQOO تكشف عن لون MoonKnight Titanium الجديد لهاتفها القادم iQOO Neo 10R 

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة iQOO عن لون جديد لهاتفها القادم iQOO Neo 10R، والذي اطلقت عليه MoonKnight Titanium، وذلك قبل إطلاقه المقرر في 11 مارس. وكانت الشركة قد أظهرت سابقًا اللون Raging Blue، الذي صُمم خصيصًا للسوق الهندي. ولم تُعلن iQOO بعد عما إذا كانت ستوفر المزيد من الخيارات اللونية للهاتف.

من المؤكد أن iQOO Neo 10R سيأتي بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، بالإضافة إلى شاشة تدعم معدل لمس فوري يصل إلى 2000Hz، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الألعاب بدعم معدل اطارات يصل إلى 90 إطارًا في الثانية.

وتشير الشائعات إلى أن iQOO Neo 10R قد يكون نسخة معاد تسميتها من هاتف iQOO Z9 Turbo Endurance Edition، الذي أُطلق في الصين الشهر الماضي. يأتي الهاتف الصيني بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة وبدقة 1260p ومعدل تحديث 144Hz، بالإضافة إلى ماسح بصمة مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6400 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط. كما يتمتع الهاتف بتصنيف مقاومة للماء والغبار IP64، ويضم ثلاث كاميرات: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل. ويبدو أن iQOO Neo 10R سيحمل نفس المواصفات القوية.

المصدر