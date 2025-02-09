تكنولوجيا: #LEAP25 مجمع الملك سلمان يعزز من حضور اللغة العربية في التقنية والابتكار في ليب 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في النسخة الرابعة من مؤتمر ليب 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير الجاري. ويُبرز المجمع عبر جناحه الخاص مجموعة من مشاريعه التقنية واللغوية الرائدة، مع التركيز على دوره الريادي في دعم اللغة العربية ضمن مجال الحوسبة اللغوية.

وأوضح الأمين العام للمجمع، الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أن مشاركة المجمع في مؤتمر ليب، الذي يُعتبر منصة عالمية تجمع بين الابتكار والتقنية، تأتي استكمالًا لجهوده في تقديم حلول لغوية متقدمة تدعم التحول الرقمي في المملكة. كما تُبرز هذه المشاركة دور المجمع الريادي في مجالات التقنية والحوسبة اللغوية والذكاء الاصطناعي، من خلال عرض مشاريعه وابتكاراته التي تخدم اللغة العربية باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد الوشمي أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التقنية والمعرفية. وتأتي هذه المشاركة في إطار مشاركات متنوعة للمجمع في معارض ومؤتمرات متخصصة بالتقنية والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يطلق المجمع خلال مشاركته في مؤتمر ليب 2025 مجموعة من المشاريع المرتبطة بمسار الذكاء الاصطناعي والحوسبة اللغوية، مما يعكس التزامه بدعم مسيرة التحول الرقمي وإثراء المحتوى العربي الرقمي. كما تؤكد هذه المشاريع دور المجمع في تمكين اللغة العربية على المستوى العالمي، وتعزيز حضورها في مجالات الابتكار والتقنية.