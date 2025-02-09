شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tik Tok تتيح الآن لمستخدمى أندرويد الأمريكيين تحميل التطبيق من خارج Google Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Tik Tok أنها ستتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين يمتلكون هواتف أندرويد تنزيل التطبيق من موقعها على الويب، ومع التغيير، أصبح لدى مستخدمي Android في الولايات المتحدة الآن طريقة سهلة لتنزيل التطبيق أو تحديثه لأول مرة منذ أزالته Google من Google Play الشهر الماضي استجابة لحظر الولايات المتحدة على التطبيق.

ويمكن تنزيل كل من TikTok وTikTok Lite، وهو إصدار من التطبيق مصمم للعمل مع اتصالات الإنترنت الأبطأ، وبمجرد القيام بذلك، يمكنك تثبيت التطبيق أو تحديثه بمجرد فتح الملف والموافقة على تثبيته، العملية سريعة - تمكنت من التحديث إلى أحدث إصدار من TikTok على Pixel 6 الخاص بي في نفس الوقت الذي يستغرقه الحصول على تطبيق من Google Play.

ومثل Apple، تتطلب Google من صانعي التطبيقات اتباع قواعد معينة لإدراجها في متجر Play - قواعد لا يلتزم TikTok بالضرورة بها عند تقديم التنزيل بمفرده، وتزعم صفحة مساعدة TikTok أنه، مع ذلك، "يظل التطبيق آمنًا ومأمونًا"، ويقول إن الكود المصدر لـ TikTok لا يزال يخضع للفحص من قبل Oracle و"مفتشي الأمن المستقلين" الذين اختارتهم ByteDance العام الماضي في أعقاب اتهامات سابقة بأن جهودها في مشروع تكساس لعزل عملياتها في الولايات المتحدة عن الصين واسترضاء المشرعين الأمريكيين كانت "تجميلية إلى حد كبير".

ولا تسمح Apple بالتحميل الجانبي في الولايات المتحدة، لذلك سيتعين على مالكي iPhone الاستمرار في استخدامه في متصفح الويب أثناء انتظار Apple لإعادة التطبيق إلى متجر التطبيقات، وقد لا يحدث هذا في أي وقت قريب، حيث لم يبدو أن Google ولا Apple حريصان على تحدي الحظر والمخاطرة بغرامات بمليارات الدولارات، على الرغم من الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بوقف تنفيذه.