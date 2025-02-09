شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فك عمره 1.4 مليون عام يكشف عن نوع جديد من جنس بارانثروبوس بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق من العلماء عن نوع جديد من أشباه البشر الأوائل، بعد تحليل فك متحجر تم العثور عليه في جنوب أفريقيا، حيث يعود عمر العينة إلى 1.4 مليون عام، وتم تصنيفها ضمن جنس بارانثروبوس (Paranthropus)، الذي يُعرف بأسنانه القوية والمميزة، لكن على عكس الأنواع الأخرى من نفس الجنس، يتميز النوع الجديد بفك وأسنان أصغر، مما يشير إلى اختلافات في النظام الغذائي.

تفاصيل الدراسة والنتائج العلمية

بحسب دراسة نُشرت في مجلة تطور الإنسان (Journal of Human Evolution)، تم العثور على العينة، المسجلة تحت اسم SK 15، في موقع سواركرانز (Swartkrans) الشهير في جنوب أفريقيا عام 1949، وفي البداية، تم تصنيفها على أنها تعود إلى نوع Telanthropus capensis، ثم نُسبت لاحقًا إلى Homo ergaster، وهو أحد أسلاف البشر، لكن الدراسات الحديثة شككت في هذا التصنيف.

استخدم الباحثون، بقيادة كليمان زانولي من جامعة بوردو، تقنيات الأشعة السينية المتقدمة لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للفك، مما سمح لهم بفحص الخصائص الداخلية والخارجية للأسنان.

وأظهرت التحليلات أن الضروس أطول وأكثر استطالة من تلك الخاصة بجنس الهومو (Homo)، بينما كان الفك أكثر سمكًا من المتوقع، مما دفع العلماء إلى تصنيفه كنوع جديد أطلقوا عليه اسم Paranthropus capensis.

تأثيرات الاكتشاف على فهم التطور البشري

وفقًا للدراسة، فإن Paranthropus capensis عاش بالتزامن مع Paranthropus robustus منذ حوالي 1.4 مليون عام، ويشير اختلاف بنية الأسنان والفك بين النوعين إلى تباين في العادات الغذائية، حيث يُعتقد أن P. robustus كان يعتمد على نظام غذائي متخصص بسبب ضروسه الكبيرة، في حين أن P. capensis ربما تناول مجموعة أوسع من الأطعمة.

وأشار زانولي إلى أن سجل الحفريات في أفريقيا لا يزال غير مكتمل، مما يترك تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كان P. capensis قد استمر لفترة أطول من الزمن الذي حُدد له حاليًا، كما يسلط الاكتشاف الضوء على إمكانية وجود أنواع أخرى غير مكتشفة من أشباه البشر، مما يعزز الحاجة إلى مزيد من التنقيبات والدراسات في المنطقة.

هذا الاكتشاف الجديد يعيد تشكيل فهمنا للتنوع البيولوجي بين أسلاف البشر، ويؤكد أن تطور الإنسان كان أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا.