تكنولوجيا: Leap2025#: استثمارات وشراكات بقيمة 14.9 مليار دولار في اليوم الأول من مؤتمر ليب 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت المملكة العربية السعودية عن استثمارات وشراكات استراتيجية بقيمة 14.9 مليار دولار خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ليب 2025، حيث ركزت هذه الاستثمارات على مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

أبرز الاستثمارات والشراكات المعلنة:

استثمارات في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة:

تم تخصيص أكثر من 10.9 مليار دولار لدعم هذه المجالات الحيوية. شراكة مع لينوفو وآلات:

بقيمة 2 مليار دولار لبناء مركز تصنيع وتقنية يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى تأسيس مقر إقليمي لشركة لينوفو في الرياض. توسيع استثمارات شركة Groq:

لإنشاء أكبر مركز عالمي للذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية Inference LPU. استثمارات Databricks:

بقيمة 300 مليون دولار لبناء خدمات PaaS تهدف إلى تمكين مطوري التطبيقات من الابتكار. استثمارات SambaNova:

بقيمة 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي وإطلاق نموذج لغوي كبير كخدمة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتقنية. استثمارات Salesforce:

بقيمة 500 مليون دولار لبناء منصة Hyperforce لخدمة عملاء الشركة في المنطقة. استثمارات Tencent Cloud:

بقيمة 150 مليون دولار لإطلاق أول منطقة سحابية في الشرق الأوسط من السعودية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. شراكة مع جوجل كلاود:

للاستثمار في البنية التحتية الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. شراكة مع كوالكوم:

لتقديم حاسوب ALLaM AI PC وتوفير نموذج علّام على سحابة كوالكوم للذكاء الاصطناعي. إطلاق برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي:

بالتعاون مع علي بابا كلاود، وتوفير نماذج Qwen LLM ومنصة PAI في السحابة السعودية. استثمارات KKR بالشراكة مع GDH:

في تطوير مراكز بيانات بسعات تصل إلى 300 ميجا واط.

من المتوقع أن تشهد فعاليات مؤتمر ليب 2025 إعلانات عن جولات استثمارية إضافية في المنطقة، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها الطموحة في مجال التقنية والابتكار.