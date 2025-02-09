تكنولوجيا: Nothing تطور سماعات رأس جديدة بتصميم مميز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمتلك Nothing بالفعل مجموعة واسعة من المنتجات الصوتية، تشمل Ear، Ear (a)، CMF Buds، Ear Stick، وEar (open). ومع ذلك، لم تدخل الشركة بعد سوق سماعات الرأس اللاسلكية فوق الأذن المزودة بعزل الضوضاء، لكن هذا قد يتغير قريبًا.

تشير الشائعات إلى أن Nothing تعمل على تطوير سماعات رأس جديدة، حيث حصل منتج يحمل الاسم الرمزي B170 على شهادة من SGS Fimko.

ووفقًا للبيانات المسجلة، يُصنف هذا المنتج على أنه سماعة لاسلكية، ما يثير التكهنات حول كونه أول سماعة رأس من Nothing أو ربما مجرد إضافة جديدة إلى سلسلة سماعات الأذن الخاصة بها.

في عام 2022، شارك كارل باي، الرئيس التنفيذي لـ Nothing، بعض التصاميم التخيلية لسماعات الرأس من محبي العلامة التجارية، ما يفتح الباب أمام احتمال تشابه التصميم النهائي مع إحدى تلك المفاهيم.

ومع وجود منافسة قوية في سوق سماعات الرأس، فإن إطلاق Nothing لمنتج جديد في هذا المجال سيكون خطوة مرحبًا بها.

في حال كانت هذه السماعات حقيقية، فمن المرجح أن تحمل اسم Nothing Head (1)، وهو الاسم الذي كشف عنه كارل باي سابقًا.

حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية حول موعد الإطلاق أو المواصفات النهائية، لكننا سنوافيكم بكل جديد فور توفره.

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