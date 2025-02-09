تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم iPhone SE (الجيل الرابع) عبر موقع مصنع للحافظات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن إطلاق الجيل الرابع من iPhone SE أصبح وشيكًا، إذ تشير التسريبات المتزايدة إلى أن الهاتف في مراحله النهائية. بناءً على استمرارية تسمية أبل لأجهزتها، يُتوقع أن يُطلق عليه اسم iPhone SE (2025)، رغم أن الشركة غالبًا ما تروج له ببساطة تحت اسم iPhone SE دون أي إضافات.

من المرجح أن تكشف أبل عن الهاتف خلال الأسبوع المقبل بإطلاق هادئ دون حدث رسمي. ومع تزايد التسريبات، ظهرت صور جديدة بفضل إحدى الشركات المصنعة للحافظات، مما يؤكد بعض الشائعات المتداولة سابقًا. يتضح من الصور أن الهاتف سيأتي بشاشة تحتوي على نوتش وكاميرا خلفية واحدة، مما يعزز التوقعات بشأن تصميمه.

تعكس الصور تصميمًا يتماشى مع أجهزة أبل الحديثة، حيث يظهر تخطيط الأزرار بشكل قياسي، لكن اللافت أن زر كتم الصوت قد تم استبداله بزر آخر، ربما يكون زر “Action” كما في iPhone 15 Pro.

وتشير الشائعات إلى أن الهاتف سيحصل على شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة، مماثلة لتلك الموجودة في iPhone 14. كما يبدو أن جميع مستشعرات Face ID مدمجة داخل النوتش، مما يشير إلى دعم ميزة التعرف على الوجه كما في الهواتف الرائدة.

وعلى صعيد الأداء، من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Apple A18 مدعومًا بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، مما يجعله قادرًا على تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل. أما الكاميرا الخلفية، فتشير التقارير إلى أنها ستكون بعدسة واحدة بدقة 48 ميجابكسل، ما يمثل تحسينًا كبيرًا مقارنة بالأجيال السابقة من السلسلة.

ومن بين أبرز التغييرات، يُشاع أن الهاتف سيكون أول آيفون يستخدم مودمًا خلويًا من تصنيع أبل، مما يمهد الطريق لتقليل الاعتماد على كوالكوم في المستقبل. كذلك، من المتوقع أن يعتمد الجهاز على منفذ USB Type-C بدلًا من Lightning، تماشيًا مع التغييرات التي بدأت بها الشركة مع سلسلة iPhone 15.

وفقًا للتسريبات، سيأتي iPhone SE بسعر يبدأ من 499 دولارًا، مما يجعله أحد أكثر هواتف أبل الاقتصادية جاذبية. مع اقتراب موعد الإطلاق، من المتوقع ظهور مزيد من التفاصيل قريبًا.

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