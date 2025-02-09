شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة شبكة بلايستيشن PSN للعمل بعد انقطاع طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سوني عن استعادة خدمات شبكة بلايستيشن أو بلاي ستيشن نيتورك (PSN) بعد انقطاع كبير استمر لما يقارب 24 ساعة، حيث أكدت الشركة عبر حسابها الرسمي على منصة X أن المشكلة قد تم حلها بالكامل، مضيفة: "تمت استعادة PSN، يجب أن تكون قادرًا الآن على الوصول إلى الميزات عبر الإنترنت دون أي مشاكل، نأسف للإزعاج!".

كما وجهت سوني اللاعبين إلى صفحة حالة PSN الرسمية للتحقق من أي تحديثات إضافية.

تفاصيل الانقطاع وتأثيره على المستخدمين

بدأت المشكلة مساء يوم الجمعة، حيث تأثرت العديد من خدمات PSN، بما في ذلك:

إدارة الحسابات

الألعاب والأنشطة الاجتماعية

خدمة فيديو بلايستيشن

متجر بلايستيشن PlayStation Store

موقع PlayStation Direct

خلال فترة الانقطاع، أبلغ العديد من اللاعبين عن صعوبة في تشغيل الألعاب والتطبيقات والميزات عبر الإنترنت. على سبيل المثال، لم يتمكنبعض المستخدمين من تحميل ألعابهم الرقمية أو رؤية قائمة الأصدقاء، الجوائز، أو حتى حالة الاتصال الخاصة بهم على جهاز PS5.

في الساعة 11:45 مساءً بالتوقيت الشرقي، حاول أحد اللاعبين تشغيل لعبة Fortnite على PS5، لكنه تلقى رسالة خطأ منعته من تسجيل الدخول. ومع ذلك، تمكن من تشغيل نسخة رقمية من لعبة Final Fantasy VII Rebirth.

تقرير حول توقيت الانقطاع ومدى تأثيره

وفقًا لصفحة حالة PSN الرسمية، بدأت المشكلة في الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، لكن بيانات موقع Downdetector أشارت إلى أن التقارير الأولى عن الانقطاع بدأت قبل ساعة تقريبًا، أي في 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. في ذروة المشكلة، سجل Downdetector حوالي 70,000 تقرير من المستخدمين حول العالم الذين واجهوا مشكلات مختلفة.

عودة الخدمة

مع عودة الخدمة، أكدت الشركة أن جميع ميزات PSN تعمل بشكل طبيعي، داعية اللاعبين إلى الإبلاغ عن أي مشاكل أخرى قد يواجهونها، ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن السبب الدقيق وراء هذا الانقطاع الكبير.

يأتي هذا الحادث في وقت تعتمد فيه الألعاب الحديثة بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت، مما يجعل مثل هذه الانقطاعات مشكلة كبيرة للاعبين حول العالم. ومن المتوقع أن تعمل الشركة على تحسين استقرار الشبكة لتجنب حدوث مشكلات مشابهة في المستقبل.