علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تحديث جديد لهاتف OnePlus 13R يجلب تحسينات للكاميرا وميزات ترجمة بالذكاء الاصطناعي

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: تحديث جديد لهاتف OnePlus 13R يجلب تحسينات للكاميرا وميزات ترجمة بالذكاء الاصطناعي 1/2
  • تكنولوجيا: تحديث جديد لهاتف OnePlus 13R يجلب تحسينات للكاميرا وميزات ترجمة بالذكاء الاصطناعي 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت OnePlus التحديث الجديد OxygenOS 15.0.0.406 لهاتف OnePlus 13R، مقدمًا تحسينات في أداء الكاميرا إلى جانب ميزات ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، رفع التحديث مستوى تصحيح أمان اندرويد إلى يناير 2025، كما عزز استقرار اتصالات Wi-Fi لضمان تجربة شبكة أكثر سلاسة.

بدأ طرح التحديث تدريجيًا لمستخدمي OnePlus 13R في الهند، والأسواق العالمية، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. حاليًا، يصل إلى نسبة صغيرة من المستخدمين، على أن يتوسع الإطلاق ليشمل المزيد خلال الأيام القادمة.

يحمل التحديث في الهند إصدار البرنامج الثابت CPH2691_15.0.0.406 (EX01)، بينما يأتي في أمريكا الشمالية بإصدار CPH2647_15.0.0.406 (EX01). أما المستخدمون في الأسواق العالمية وأوروبا، فسيحصلون عليه عبر الإصدار CPH2645_15.0.0.406 (EX01).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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