تكنولوجيا: هذه هي هواتف سامسونج المؤهلة لتحديث One UI القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت واجهة One UI 7 متاحة بالفعل على هواتف Galaxy S25، لكن بالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونج الأقدم، فإن الأمر الآن يتعلق بالانتظار حتى يصل التحديث.

لا يزال موعد الإطلاق الرسمي غير واضح تمامًا، خاصة فيما يتعلق بسلسلة Galaxy S24، حيث يبدو أن سامسونج تؤجل إطلاق التحديث تدريجيًا. ومع ذلك، يمكن حصر قائمة الأجهزة التي يُتوقع أن تحصل على One UI 7.

تشمل هذه الأجهزة هواتف الفئة الرائدة مثل Galaxy S24 Ultra وS24+ وS24، بالإضافة إلى Galaxy S24 FE. كما ستحصل بعض الإصدارات السابقة على التحديث، بما في ذلك Galaxy S23 FE وS23 Ultra وS23+ وS23، إلى جانب Galaxy S22 Ultra وS22+ 5G وS22 5G. كذلك، ستشمل القائمة سلسلة Galaxy S21، بما في ذلك S21 FE وS21 Ultra وS21+ 5G وS21+ وS21 5G وS21.

أما بالنسبة للهواتف القابلة للطي، فمن المتوقع أن يصل التحديث إلى Galaxy Z Fold6 وZ Flip6، بالإضافة إلى الأجيال السابقة مثل Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 وZ Fold4 وZ Flip4 وZ Fold3 وZ Flip3.

وفي الفئة المتوسطة، ستتلقى سلسلة Galaxy A التحديث أيضًا، حيث تضم القائمة Galaxy A73 وA72 وA55 وA54 وA53 5G وA35 وA34 وA33 5G وA25 وA24 وA23 وA16 وA15 5G وA15 وA14 5G وA14 وA06 وA05s وA05.

تشمل القائمة أيضًا هواتف الفئة M مثل Galaxy M55 وM54 وM53 وM35 وM34 وM33 وM15، بالإضافة إلى سلسلة F التي تضم Galaxy F55 وF54 وF34 وF23 وF15 وF14 5G.

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