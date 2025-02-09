شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون صينيون يستخدمون القمر الصناعي "سدغسات-1" لمراقبة منصات النفط والغاز البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم باحثون صينيون القمر الصناعي "سدغسات-1" لعلوم الأرض في مراقبة منصات النفط والغاز البحرية، وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد أنه مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط وتحرك الصناعة نحو إزالة الكربون، أصبحت المراقبة المصممة لمنصات النفط والغاز ضرورية بشكل متزايد، إلا أن تتبع هذه المنصات في المناطق الديناميكية للبحار والمحيطات الشاسعة لا يزال يواجه التحديات.

وأضافت أن الباحثين استخدموا جهازا لتصوير اللمعان ومطيافًا حراريًا للأشعة تحت الحمراء لمراقبة أنشطة حرق الغاز في بحر الصين الجنوبي، حيث مكّنهم هذا النهج المبتكر من رسم خرائط لعمليات المنصة بدقة أكبر.

وساعدت النتائج الباحثين على تحديد 113 منصة للنفط والغاز وسط البيئة البحرية المعقدة للجزر والسفن والمنشآت البحرية الأخرى في المنطقة.

وأوضحت الدراسة التي قادها باحثون من معهد أبحاث معلومات الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ونشرت مؤخرا في "المجلة الدولية للأرض الرقمية"، أن هذه النتائج تسلط الضوء على كفاءة القمر الصناعي سدغسات-1 في تتبع الأوضاع التشغيلية لمنصات النفط والغاز".

وأُطلق القمر الصناعي "سدغسات-1" في 5 نوفمبر 2021 ويعتبر أول قمر صناعي لعلوم الأرض في العالم مخصص لدعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

ويوفّر القمر الصناعي المذكور الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم بيانات فضائية مهمة لتقييم التفاعلات بين الإنسان والبيئة وتعزيز التنمية المستدامة.