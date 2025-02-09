شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية منع الآخرين من تنزيل إنستجرام ريلز الخاص بك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

اكتسب إنستجرام شعبية كبيرة بين الشباب، وهي واحدة من أكثر الميزات جاذبية لمنصة التواصل الاجتماعي، مع القدرة على تسجيل وتحرير مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق، توفر Reels طريقة ديناميكية للتعبير عن الإبداع، ومع ذلك قد يشعر منشئو المحتوى بالقلق بشأن النسخ أو التنزيل غير المصرح به لأعمالهم الأصلية.

على الرغم من أن إنستجرام نفسه لا يوفر ميزة مباشرة لتنزيل Reels ريلز على الجهاز، إلا أن هناك العديد من تطبيقات ومواقع الطرف الثالث المصممة لتنزيل ريلز إنستجرام، وإذا كنت من الأشخاص الذين لا يريدون تنزيل Reels الخاصة بك من قبل الآخرين، فإن إنستجرام لديه ميزة مدمجة تمنع الآخرين من تنزيل ريلز الخاصة بك، وإليك كيف يعمل.

كيفية إيقاف تنزيل بكرات إنستجرام الخاصة بك إذا كان لديك حساب عام، فيمكن لأي شخص تنزيل ومشاركة بكراتك من حسابك ما لم تقم بتغيير إعدادات تنزيل البكرات الخاصة بك.

إليك كيفية تعطيله

الخطوة 1: ابدأ بتسجيل الفيديو وتحريره، ثم اضغط على "التالي" في أسفل اليمين.

الخطوة 2: ستجد انقر فوق المزيد من الخيارات في الأسفل.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل، وسترى خيارًا يسمى "السماح للأشخاص بتنزيل البكرات الخاصة بك" وقم بإيقاف تشغيله.

الخطوة 4: يمكنك الضغط على الجزء العلوي الأيسر للعودة، ثم الضغط على مشاركة في الأسفل.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص على إنستجرام تنزيل البكرات الخاصة بك، إذا كان لديك حساب خاص إلا إذا قمت بالتحويل إلى حساب عام، علاوة على ذلك ستحتوي البكرات التي تم تنزيلها على علامة مائية على إنستجرام واسم مستخدم وإسناد صوتي، كما لا يسمح باستخدام البكرات التي تم تنزيلها لأغراض تجارية.

وبالنسبة لمستخدمي إنستجرام الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين لديهم حسابات عامة، سيتم إيقاف الإعداد الافتراضي لتنزيل البكرات ولكن يمكن تشغيله في أي وقت.