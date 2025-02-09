تكنولوجيا: تسريب أسعار ساعة شاومي Watch S4 في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاقها رسميًا في الصين خلال أكتوبر الماضي، يبدو أن ساعة شاومي Watch S4 في طريقها للأسواق العالمية، وفقًا لأحدث الشائعات.

من المتوقع أن تأتي النسخة الدولية بنفس مواصفات الإصدار الصيني، مما يعني أنها ستحتوي على شاشة لمسية بدقة 466×466 بكسل وحجم 46 ملم، مع سطوع يصل إلى 2200 نتس. كما ستضم بطارية بسعة 486 مللي أمبير توفر عمر استخدام طويل.

تشير التسريبات إلى أن سعر الساعة في أوروبا سيبلغ 159 يورو، إلا أنها لم توضح نظام التشغيل الذي ستعتمد عليه. ومع ذلك، يرجح أن تستخدم الساعة نظام تشغيل خاصًا بدلًا من Wear OS، خاصة أن الشركة تعلن عن عمر بطارية يصل إلى 15 يومًا، وهو أمر غير مألوف مع نظام تشغيل جوجل.

ستدعم الساعة المكالمات الهاتفية عبر البلوتوث من خلال هاتف متصل، حيث تحتوي على ميكروفون مدمج ومكبر صوت. ستكون متوافقة مع أندرويد 8 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى iOS 12 وما فوق. سيأتي الإصدار العالمي مع حزام مطاطي فلورو قابل للتعديل بين 140 ملم و210 ملم.

من حيث المستشعرات، ستشمل الساعة مستشعر ضوء محيط، مراقبة معدل ضربات القلب، مقياس الارتفاع البارومتري، مقياس التسارع، البوصلة، وكاشف الحركة. كما ستدعم أنظمة تحديد المواقع المختلفة، بما في ذلك GPS وBeidou وGalileo وGlonass، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمحبي اللياقة والتنقل.

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