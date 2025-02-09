شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانقطاع المفاجئ.. هل تعوض "بلايستشين" المستخدمين؟ والان نبدء بالتفاصيل



وجاءت العودة مصحوبة باعتذار رسمي من شركة "سوني" اليابانية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر)، دون إيضاحات حول تعويض المستخدمين.

الدمام - شريف احمد - عادت شبكة "PlayStation Network" (PSN) للعمل بشكل طبيعي، اليوم، بعد انقطاع استمر نحو 24 ساعة، تسببت خلاله في تعطيل خدمات الألعاب عبر الإنترنت والمنصات الرقمية التابعة للشركة.وجاءت العودة مصحوبة باعتذار رسمي من شركة "سوني" اليابانية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر)، دون إيضاحات حول تعويض المستخدمين.

تفاصيل الأزمة

أفاد الآلاف من اللاعبين حول العالم بفقدان الاتصال بالشبكة يوم الأحد، ما منعهم من الوصول إلى خدمات الألعاب الجماعية أو المنصات الرقمية مثل متجر "PlayStation Store".

ولم تُعلن "سوني" عن أسباب العطل التقني خلال فترة الانقطاع، مما أثار انتقادات واسعة من المجتمع الترفيهي، خاصةً مع عدم وجود تحديثات دورية للمستخدمين.

رسالة الاعتذار



لكن الشركة تجنبت الإجابة على تساؤلات حول تعويض المستخدمين عن الفترة التي فُقد فيها الوصول إلى الخدمات المدفوعة، مما يترك مجالًا للتكهنات حول خطواتها المقبلة.

نشرت "سوني" عبر منصة "إكس": "نعتذر لجميع اللاعبين عن الاضطرابات غير المتوقعة.. نقدر تفهمكم ونعمل جاهدين لمنع تكرار هذه المشكلات".لكن الشركة تجنبت الإجابة على تساؤلات حول تعويض المستخدمين عن الفترة التي فُقد فيها الوصول إلى الخدمات المدفوعة، مما يترك مجالًا للتكهنات حول خطواتها المقبلة.

أعطال فنية قصيرة

مصادر قطاع الألعاب تشير إلى أن الأعطال الفنية القصيرة نادرًا ما تُرافقها تعويضات مالية، إلا أن بعض الشركات تقدم عروضًا رمزية مثل اشتراكات مجانية أو محتوى حصري كـ"بونص اعتذاري".

ويبقى مستقبل هذه الخطوة مرتبطًا بسياسات "سوني" الداخلية، التي لم تُصدر أي بيان تفصيلي حتى الآن.

تُعد "PSN" واحدة من أكبر منصات الألعاب العالمية، وتخدم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط، مما يجعل أي تعطل فيها محط تدقيق واسع النطاق.