شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام برنامج ديب سيك المجانى..كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

يحدث ديب سيك، وهو روبوت دردشة صيني يعمل بالذكاء الاصطناعي، ضجة في عالم التكنولوجيا، وهو ينافس ChatGPT وCopilot وGemini، وعلى الرغم من أدائه المماثل لـ "شات جي بي تي"، فقد تم تطوير ديب سيك بتكلفة أقل بكثير، على عكس "شات جي بي تي" فهو مفتوح المصدر، مما يسمح لأي شخص بمشاهدة التعليمات البرمجية الخاصة به والمساهمة فيها.

كيفية تنزيل واستخدام "ديب سيك"؟

يعد الوصول إلى ديب سيك على الأجهزة المحمولة أمرًا سهلاً، ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق من متجر تطبيقات آبل أو متجر جوجل بلاي، وبدلاً من ذلك يمكنهم زيارة موقع ديب سيك من خلال المتصفح، كما يجب إنشاء حساب باستخدام حساب جوجل.

عند تسجيل الدخول، سيواجه المستخدمون واجهة مشابهة لواجهة شات جي بي تي.

يسمح مربع النص الموجود في الأسفل بالتفاعل مع برنامج الدردشة الآلي.

ولعرض المحادثات السابقة، يمكن للمستخدمين النقر على الخطين الأفقيين في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

كذلك يفتقر ديب سيك حاليًا إلى بعض الميزات مقارنة بمنافسيه، ولا يمكنه إنشاء صور أو تحليل الصور بعد، ومع ذلك فهو لا يتطلب أي اشتراك مدفوع في الوقت الحالي.

ولتنشيط نموذج DeepThink R1 أو البحث عن المعلومات عبر الإنترنت، يحتاج المستخدمون إلى تمكين هذه الميزات يدويًا، كما يمكن القيام بذلك عن طريق النقر فوق زر DeepThink (R1) وزر البحث الموجود أسفل مربع النص.

وإذا كان المستخدمون يرغبون في استخراج نص من الصور أو تحليل المستندات، فيجب عليهم الضغط على الزر "+" الموجود على الجانب الأيمن من مربع النص، كما تعمل هذه الميزة على تحسين تفاعل المستخدم من خلال توفير المزيد من الخيارات لتحليل البيانات.

بدء محادثات جديدة يعد بدء محادثة جديدة أمرًا بسيطًا؛ فقط اضغط على الزر الموجود في الزاوية اليمنى العليا، يبدأ هذا الإجراء محادثة جديدة مع DeepSeek، وعلى الرغم من كونه أساسيًا حاليًا في الوظائف، فمن المتوقع أن تقدم التحديثات المستقبلية المزيد من الميزات.