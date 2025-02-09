شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منافس أمازون لـ Siri قد يكشف عنه هذا الشهر.. إليك ما نعرفه والان مع تفاصيل الخبر

أقرت أمازون بتأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك قد يتغير قريبًا، إذ تستعد الشركة لحدث هذا الشهر يتوقع أن يشهد الكشف عن نسخة جديدة من أليكسا بترقيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وحاولت أمازون عدة مرات تطوير مساعدها الذكي، لكنها تأخرت في هذا المجال، مما منح منافسيها، مثل آبل، فرصة للتقدم عبر تقديم ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، وكانت أمازون قد لمحت لأول مرة إلى نسخة أليكسا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في 2023، لكنها اضطرت إلى تأجيل إصدار النسخة التجريبية لعدم رضاها عن مستوى تطور المنصة.

كذلك من المتوقع أن يتم الكشف عنها رسميًا في 26 فبراير خلال حدث جديد للشركة.

وتدرك أمازون أنها تأخرت في سباق الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع المنافسة القوية من الشركات الصينية، لهذا تسعى لضمان خلو المساعد الذكي الجديد من الأخطاء التي تعرف باسم "الهلوسة"، حيث قد يولد الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة أو مشوهة.

أكد روهيت براساد، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي العام (AGI) في أمازون، في تصريحات لـ فايننشال تايمز، أن الشركة تعمل بجد لمنع حدوث أي هلوسات في ردود المساعد الذكي، كما أشار إلى أن أمازون تخطط لإعادة إطلاق أليكسا كمساعد ذكي يعمل بطريقة أقرب إلى ChatGPT أو Gemini AI، وهو الاتجاه الذي تتبعه معظم الشركات في 2025.

وإذا أرادت أمازون النجاح، فعليها التأكد من أن المساعد الجديد سيكون متاحًا لجميع أجهزة Echo الحالية، مع تقديم تجربة استخدام سلسة قبل التفكير في فرض رسوم على الميزات الجديدة.