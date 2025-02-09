شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية منع هواتف أيفون وأندرويد من تتبع موقع المستخدم.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

الهواتف الذكية أدوات مفيدة في الحياة اليومية، لكنها أيضًا تعرف الكثير عنك، بما في ذلك جميع الأماكن التي زرتها إذا سمحت لها بذلك.

عند استخدام تطبيق خرائط للعثور على مطعم جديد أو البحث عن سعر منتج عبر متصفح الهاتف، قد تكون تمنح جهازك الإذن لتتبع موقعك ومشاركة هذه البيانات مع أطراف أخرى دون قصد.

تعتمد الهواتف على إشارات متعددة لتحديد موقعك، مثل أبراج الاتصال، ونقاط وصول الواي فاي، والبلوتوث، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

في بعض الحالات، يكون من الضروري معرفة موقعك، مثل تحديد مكان وصول سيارة الأجرة إليك، لكن في حالات أخرى، لا يوجد مبرر واضح لتتبع موقعك، ما قد يجعله عرضة لاستغلال التطبيقات أو خدمات الإعلانات أو حتى الجهات الخبيثة.

يقول دارين جوتشيوني، الرئيس التنفيذي لشركة Keeper Security:"كل إشارة تحدد الموقع قد تكشف عن تفاصيل حول عاداتنا وتحركاتنا، مما قد يشكل خطرًا إذا وقعت في الأيدي الخطأ. يُفضل تفعيل تتبع الموقع فقط عند الضرورة، مثل التنقل أو الطوارئ أو مشاركة موقعك مع جهات موثوقة، ثم تعطيله فورًا بعد ذلك."

ويحذر الخبراء من أن بيانات الموقع يمكن استخدامها بطرق خطيرة، مثل تتبع الأشخاص الذين يزورون عيادات معينة أو استخدامها من قبل شركاء سابقين أو حاليين بشكل مسيء للتحكم أو المراقبة.

كيفية تقليل تتبع الموقع

آيفون

انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع.

تحقق من إعدادات كل تطبيق. من الأفضل اختيار أثناء استخدام التطبيق أو عدم السماح أبدًا بدلاً من السماح دائمًا.

سترى أسهمًا بجانب بعض التطبيقات: اللون البنفسجي يعني أنها استخدمت موقعك مؤخرًا، بينما الرمادي يشير إلى الاستخدام خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أندرويد

انتقل إلى الإعدادات > الموقع، حيث يمكنك تشغيل أو إيقاف تتبع الموقع بالكامل.

لضبط أذونات كل تطبيق، انتقل إلى أذونات موقع التطبيق واختر من بين الخيارات المتاحة مثل السماح فقط أثناء الاستخدام أو عدم السماح أبدًا.

تعطيل التتبع الإعلاني آيفون

ضمن الخصوصية والأمان، انتقل إلى التتبع وقم بتعطيل السماح للتطبيقات بطلب التتبع، مما يمنع التطبيقات الجديدة من تتبعك أو الوصول إلى معرف الإعلانات الخاص بك.

أندرويد

يمكنك تعطيل "معرّف الإعلانات" عبر الإعدادات > الخصوصية > الإعلانات، ثم اختيار إلغاء تفعيل تخصيص الإعلانات.

الحد من تتبع الموقع لا يعني تعطيل ميزات الهاتف تمامًا، لكنه يساعد في تقليل كمية البيانات التي يمكن مشاركتها مع أطراف أخرى، مما يعزز خصوصيتك وأمانك الرقمي.