شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء لعبة Football Manager 25 لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت Sports Interactive رسميًا طرح لعبة Football Manager 25 بعد تأخير إصدارها لعدة أشهر عن نافذة الإطلاق المعتادة للسلسلة، وفي إعلانها، قالت الشركة المطورة إنها اتخذت القرار بعد مناقشة مطولة مع Sega، ناشرها، وأنها تتخطى هذا الإصدار للتركيز على الجزء التالي بدلاً من ذلك.

وتعد لعبة Football Manager هي سلسلة ألعاب محاكاة لإدارة كرة القدم والتي تحصل عادةً على إصدار سنوي، وقد تم إصدار آخر إصدار، Football Manager 2024، في عام 2023، وكان من المفترض إصدار هذا الجزء المحدد في نوفمبر من العام الماضي قبل تأجيله إلى مارس 2025.

وأوضح المطور أنه كان يعتقد حقًا أنه سيكون قادرًا على الوصول إلى مستوى الجودة الذي كان يهدف إليه عندما أعلن عن تاريخ الإصدار في مارس، لكنه واجه "تحديات" جعلته غير قادر على الوصول إلى هدفه، وقالت Sports Interactive سابقًا أن الأمور كانت تتحرك بشكل أبطأ مما توقعت لتكون قادرة على إنتاج اللعبة التي تريدها، وأضافت الشركة أنها "كانت متعجلة للغاية وفي خطر المساس بمعاييرها المعتادة".

ويبدو أن الشركة اقتربت من إطلاق اللعبة، حيث حققت "العديد من المجالات" أهدافها، ومع ذلك، فإن "تجربة اللاعب الشاملة والواجهة" ليست في المكان الذي تحتاج إليه الشركة"، ووعد المطور "بأكبر تقدم تقني ومرئي في السلسلة" مع Football Manager 25، ولن يكون قادرًا على الوفاء بذلك إذا استمر في خطته لإطلاق اللعبة في مارس.

كما لم يكن راغبًا في تأجيل تاريخ الإصدار مرة أخرى، حيث من المقرر إطلاق الإصدار التالي في وقت لاحق من هذا العام، وأولئك الذين قاموا بالفعل بحجز اللعبة مسبقًا سيحصلون على استرداد لشرائهم.