شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Vast Space تستهدف إطلاق محطة الفضاء Haven-1 عام 2026.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تتخذ شركة Vast Space خطوات كبيرة نحو وضع أول محطة فضاء تجارية في المدار، حيث أكملت الشركة الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها مؤخرًا مرحلة اختبار رئيسية لمركبة التأهيل لمحطتها القادمة Haven-1، وهو معيار استخدمته شركة Vast Space أيضًا لإعادة تقييم تاريخ إطلاق أول وحدة جاهزة للطيران للشركة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قالت شركة Vast Space في بيان: "مع اكتمال اختبار تأهيل الهيكل الأساسي لدينا وفريق مجمع بالكامل، أصبح لدينا الآن وضوح أكبر بشأن جدول البناء والإطلاق، ونتيجة لذلك، نقوم بتحديث الجدول الزمني الخاص بنا".



محطة الفضاء

وستركب Haven-1 على صاروخ SpaceX Falcon 9 وستكون على مدار أرضي منخفض، وهي المهمة التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس في البداية، والآن، تتوقع شركة Vast Space ألا يتم إطلاق Haven-1 قبل مايو 2026.

وقالت الشركة إنه حتى مع التأخير، لا يزال "جدولًا زمنيًا طموحًا"، ولكن Vast Space تظل متفائلة: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسوف نصمم ونبني ونطلق أول محطة فضاء تجارية في العالم في غضون ثلاث سنوات، وهي وتيرة لم يتم تحقيقها من قبل في رحلات الفضاء البشرية".

بدأت Vast Space في تصنيع مادة تأهيل هافن-1 في مقرها الرئيسي في لونج بيتش في يوليو 2024 ونقلت الوحدة إلى منصة اختبار الشركة في موهافي، كاليفورنيا، الشهر الماضي، كما بدأت الوحدة سلسلة من الحملات لتأهيل سلامة هيكل الوحدة، وهذه الحملات مستمرة، لكن الحملة التي مرت مؤخرًا كانت عقبة كبيرة أمام استمرار تطوير الوحدة.



محطة الفضاء الجديدة

كما أنه باستخدام النيتروجين الجاف، ضغطت Vast Space على الوحدة على منصة الاختبار مرتين، الأولى لمدة خمس ساعات، والثانية لمدة 48 ساعة.

وفقًا لبيانات الشركة، أظهرت أجهزة استشعار الضغط في هافن-1 معدل تسرب "غير محسوس"، متجاوزًا متطلبات السفينة ويقع ضمن الامتثال لمؤهلات المركبة الفضائية المصنفة للطاقم من وكالة ناسا.

هذا الجزء الأخير مهم، وتأمل شركة فاست الفوز بعقد وجهة المدار الأرضي المنخفض التجاري التابع لوكالة ناسا في عام 2026، وتريد أن تضع نفسها في المقدمة بين المنافسين، فمع اقتراب محطة الفضاء الدولية من التقاعد في نهاية عام 2030، كانت وكالة ناسا حريصة على أن تقوم الشركات بتشغيل محطات الفضاء التجارية.



محطة فضاء

وفي الأسابيع المقبلة، سيتم إخضاع وحدة الاختبار لضغوط إطلاق محاكاة باستخدام محركات هيدروليكية على منصة اختبار موهافي، فضلاً عن الخضوع لاختبارات الحمل الهيكلي تحت الضغط.

وبينما بدأت المادة المؤهلة حملة الاختبارات في نهاية الشهر الماضي، كانت شركة Vast Space تقوم بالفعل بتصنيع مركبة الطيران هافن-1 ـ المركبة التي ستذهب إلى الفضاء.

وفي مواكبة للوتيرة التي استغرقتها وحدة التأهيل من التصنيع إلى الاختبارات في موهافي والتي استغرقت ستة أشهر، تهدف Vast Space إلى استكمال الهيكل الأساسي لوحدة الطيران بحلول يوليو من هذا العام.