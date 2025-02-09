شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب بحجم "تمثال الحرية" يصطدم بالأرض فى عام 2032 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علماء الفلك إن هناك فرصة بنسبة 2.3% لاصطدام كويكب بحجم تمثال الحرية بالأرض في عام 2032، وكانت احتمالات اصطدام هذه الصخرة الفضائية القديمة الضخمة، 2024 YR4، بنا 1.33% فقط في الأسبوع الماضي، أو ما يقرب من واحد من 53.

لكن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة ناسا (Cneos) قام بتعديل الاحتمالات أمس إلى واحد من 43.

ومع ذلك، وكما تؤكد الوكالة، فإن هذا يعني أن هناك فرصة بنسبة 97.7% أن يفوت الكويكب الأرض تمامًا، ومن المتوقع أن يصطدم YR4، الذي يعتقد مسؤولو الفضاء أنه قد يصل حجمه إلى 300 قدم، يصدم بالأرض أو ينزلق بالقرب منها في 22 ديسمبر 2032.

وفي حين أنه ليس كبيرًا بما يكفي لإحداث انقراض على مستوى الديناصورات، يقول الخبراء إن هذا قد يدمر مدينة أو يتسبب في حدوث تسونامي إذا سقط في البحر، إنه كبير أيضًا بما يكفي لتبرير تحذير نادر من التأثير من شبكة التحذير من الكويكبات الدولية، وهي مجموعة من الملاحظات والمنظمات العلمية ووكالات الفضاء - بما في ذلك المملكة المتحدة.

وقال أنجوس ستيوارت، الرئيس المشترك لمركز العمليات الفضائية الوطني في المملكة المتحدة، لميترو: "نراقب ما معدله 200-300 كويكب يمر بأمان بالأرض كل شهر ويظل خطر 2024 YR4 في عام 2032 منخفضًا".

وستعمل المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين لمواصلة تقييم 2024 YR4 حتى يختفي عن الأنظار في وقت ما في أبريل أو مايو، "بعد ذلك، إذا بقي خطر على الأرض، فإن المملكة المتحدة ستعمل مع المجتمع الدولي للنظر في الخيارات المتاحة للحد من هذا الخطر إلى مستوى مقبول".

وقال تنبيه التأثير، الذي صدر في 29 يناير، إن الصخرة قد تسقط في مكان ما "عبر شرق المحيط الهادئ، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الأطلسي، وأفريقيا، والبحر العربي، وجنوب آسيا"، وقال إشعار التحذير من التأثير المحتمل: "قد يحدث ضرر الانفجار على مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا من موقع التأثير، بناءً على الطرف الأكبر من نطاق الحجم".

على غرار تحذيرات الطقس الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية، يصنف مقياس تورينو التابع لوكالة ناسا مدى "خطورة" تأثير الكويكب من 10، وفي الوقت الحالي، يقع YR4 عند المستوى الثالث، وهو عدد قليل من المراتب بعيدًا عن 10 نهاية الحضارة ولكنه لا يزال ثاني أعلى تصنيف يُمنح لكويكب على الإطلاق.

ويتصدر أبوفيس، وهو كويكب يبلغ عرضه 375 مترًا، القائمة، لقد وصل لفترة وجيزة إلى المستوى الرابع على مقياس تورينو مع احتمالية 3٪ للاصطدام، ومع تعلم العلماء المزيد عن الكويكب أثناء اندفاعه نحونا، أدركوا أنه ليس لديه أي فرصة للاقتراب منا لمدة قرن على الأقل، لذلك انخفض على مقياس تورينو إلى الصفر.

ويتوقع معظمهم أن يحدث نفس الشيء مع 2024 YR4. سيتم جمع المزيد من البيانات حول حجمه ومساره ومداره في السنوات القادمة، وخاصة أثناء التحليق في عام 2028، والذي يقول علماء الفلك أنه سيؤدي إلى مراجعة احتمالات الاصطدام، وقالت ناسا الأسبوع الماضي: "كانت هناك العديد من الأجسام في الماضي التي ارتفعت في قائمة المخاطر ثم انخفضت في النهاية مع ورود المزيد من البيانات".

"قد تؤدي الملاحظات الجديدة إلى إعادة تعيين هذا الكويكب إلى الصفر مع ورود المزيد من البيانات، تم رصد YR4 لأول مرة بواسطة التلسكوبات في تشيلي في 27 ديسمبر. التقطه التلسكوب، الذي يعمل بنظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي بالكويكب، أو ATLAS، بعد يومين فقط من اقترابه من الأرض، ويدور الكويكب الآن حول النظام الشمسي أثناء دورانه حول الشمس.