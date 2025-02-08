شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على تطوير سماعات AirPods المزودة بكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير بلومبرج، أن أبل تعمل على إنشاء نموذج أولى لإصدار من سماعات AirPods المزودة بكاميرات مدمجة، ومن غير المرجح أن تظهر هذه التقنية في AirPods Pro 3، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك، فهي في طور التطوير.

تكامل الذكاء البصرى

مع تشكيلة iPhone 16، قدمت أبل ميزة التحكم في الكاميرا، هذا الزر الجديد لالتقاط الصور وضبط إعدادات الكاميرا، ولكنه فتح أيضًا ميزة جديدة: الذكاء البصري.

يعد الذكاء البصري هو أداة قوية تساعد المستخدمين على التعرف على العالم من حولهم، وتسمح للمستخدمين باتخاذ إجراء بناءً على السياق المادي من حولهم.

يمكنك إضافة نشرة حدث إلى تقويمك، على سبيل المثال، أو الاستفادة من قوة ChatGPT أو Google للمساعدة في التعرف على شيء لا تفهمه.

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تريد أبل جلب تكامل مماثل مع AirPods، وذلك في محاولة لتعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي.

تعمل أبل على إصدار جديد من AirPods Pro يستخدم كاميرات خارجية والذكاء الاصطناعي لفهم العالم الخارجي وتقديم المعلومات للمستخدم، وسيكون هذا في الأساس مسار النظارات الذكية، ولكن بدون نظارات فعلية.

مع هذا التكامل على AirPods، يمكنك سؤال Siri عن محيطك، دون الحاجة حتى إلى إخراج iPhone من جيبك.

تحسين الصوت المكانى

طرح محلل سلسلة التوريد Ming Chi Kuo أيضًا فكرة استخدام أبل لهذه الكاميرات كوسيلة للتكامل مع المنتجات الأخرى، وعلى وجه التحديد، يمكن استخدامها لتحسين الوعي المكاني أثناء الاستماع إلى الصوت باستخدام Apple Vision Pro.

من المتوقع استخدام AirPods الجديدة مع Vision Pro وسماعات Apple المستقبلية لتحسين تجربة المستخدم للصوت المكاني وتعزيز نظام الحوسبة المكانية، فعلى سبيل المثال، عندما يشاهد المستخدم مقطع فيديو باستخدام Vision Pro ويرتدي AirPods الجديدة هذه، إذا حرك المستخدمون رؤوسهم للنظر في اتجاه معين، فيمكن التأكيد على مصدر الصوت في هذا الاتجاه لتعزيز تجربة الصوت/الحوسبة المكانية.

متى نتوقع إصدارها؟

وفقًا لبلومبرج، لن تطلق أبل هذه التقنية حتى عام 2027 على أقرب تقدير، على الأرجح جنبًا إلى جنب مع AirPods Pro 4.

في عام 2027، يفكر الفريق في إطلاق نظارات ذكية مثل Meta، بالإضافة إلى AirPods مع الكاميرات، والفكرة هي إنقاذ مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على تقنية الذكاء البصري Vision Pro، والتي يمكنها مسح البيئة المحيطة بالمستخدم وتوفير بيانات مفيدة.