تكنولوجيا: Canalys: انتعاش سوق الأجهزة اللوحية في عام 2024 بقيادة آبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد سوق الأجهزة اللوحية العالمية انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت الشحنات العالمية بنسبة 9% لتصل إلى 147.6 مليون وحدة خلال العام. وفقًا لتحليل “كاناليس” لبيانات الشحنات، بلغت الشحنات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (الربع الرابع) 39.9 مليون وحدة، مسجلة نموًا بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

تصدرت شركة Apple قائمة الشحنات العالمية للأجهزة اللوحية في عام 2024، حيث بلغت شحناتها حوالي 56.9 مليون وحدة، محققة حصة سوقية بنسبة 38.6%. وجاءت Samsung في المركز الثاني بشحنات بلغت 27.8 مليون وحدة، تمثل 18.8% من السوق العالمية، بينما حلت Huawei في المركز الثالث بشحنات وصلت إلى 10.4 مليون وحدة، بنسبة 7.3% من السوق.

واقتربت Lenovo من احتلال المركز الثالث، حيث سجلت 10.4 مليون وحدة مشحونة، محققة حصة سوقية بنسبة 7.1%. أما Xiaomi، فقد أتمت قائمة الشركات الخمس الكبار بشحنات بلغت 9.2 مليون وحدة، مع نمو سنوي مثير للإعجاب بنسبة 73.1%، مما سمح لها بتجاوز Amazon وأجهزتها اللوحية “Fire” وإزاحتها من قائمة الخمسة الأوائل.

وأشار محللو “كاناليس” إلى أن دورة تجديد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية أثرت إيجابيًا على الطلب على الأجهزة اللوحية. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الأجهزة اللوحية في القطاع المؤسسي نموًا في عام 2025، بينما قد يواجه القطاع الاستهلاكي أداءً محدودًا.