شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شراكة بين ميتا واليونسكو لتحسين الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت Techcrunch بأن ميتا "Meta" أبرمت شراكة مع اليونسكو بشأن خطة جديدة لتحسين الذكاء الاصطناعي في الترجمة والتعرف على الكلام ، كجزء من برنامج شركاء تكنولوجيا اللغة، تبحث Meta عن متعاونين يرغبون في التبرع بما لا يقل عن 10 ساعات من تسجيلات الكلام مع النسخ والنصوص المكتوبة الكبيرة (أكثر من 200 جملة) ومجموعات من الجمل المترجمة، وكتب ميتا في تدوينة أن الهدف هو التركيز على "اللغات المحرومة، لدعم عمل اليونسكو".

وحتى الآن، وقعت ميتا واليونسكو على حكومة نونافوت، وهي منطقة تقع في شمال كندا، الهدف هو تطوير أنظمة الترجمة للغات Intuit المستخدمة هناك، Inuktitut وInuinnaqtun.

وقال ميتا: "تركز جهودنا بشكل خاص على اللغات المحرومة، لدعم عمل اليونسكو كجزء من العقد الدولي للغات الأصلية".

كجزء من البرنامج، تقوم Meta بإصدار معيار ترجمة مفتوح المصدر يسمى BOUQuET - وهو اختبار قياسي لتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالترجمة.

ستتكون من جمل "تم صياغتها بعناية من قبل خبراء لغويين"، وتسعى للحصول على مساهمات على موقع مخصص.

اهتمت شركة Meta بشدة بترجمة الذكاء الاصطناعي لكل من النص والكلام، وهي خطوة منطقية لشركة تعمل على ربط المستخدمين حول العالم ، وفي العام الماضي، عرضت أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة البكرات تلقائيًا إلى لغات أخرى، مع استكمال مزامنة الشفاه، ووعدت بطرحها على بعض منشئي مقاطع الفيديو باللغتين الإنجليزية والإسبانية في الولايات المتحدة أولاً ، وقامت الشركة تدريجياً بتوسيع مساعد Meta AI الخاص بها حول العالم وهو متوفر الآن في 43 دولة وأكثر من اثنتي عشرة لغة.