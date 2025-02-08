تكنولوجيا: Amazon Alexa تستعد للحصول على ترقية ذكاء اصطناعي قوية هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت أمازون من أوائل الشركات التي دخلت مجال المساعدات الرقمية عبر Alexa، حيث قدمت أجهزة ذكية وبأسعار معقولة، مثل مكبرات الصوت الذكية والشاشات الذكية والعديد من الملحقات الأخرى. ومع ذلك، توقفت Alexa عن التطور في السنوات الأخيرة، سواء من حيث المزايا أو الربحية.

الآن، تستعد أمازون لإعادة إحياء Alexa، مستفيدةً من التطورات الهائلة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت مع رويترز، سيتم تنفيذ هذه التحسينات بالتعاون مع Anthropic، الشركة المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي Claude، والتي استثمرت أمازون فيها 8 مليارات دولار.

أبرز التحديثات في Alexa الجديدة ستكون قدرتها على معالجة أوامر متعددة، بخلاف النسخة الحالية التي تقتصر على استجابة لأوامر فردية بسيطة.

كما سيتمكن المساعد الذكي من تذكر تفضيلات المستخدم، مما يسهل عليه تشغيل الموسيقى أو اقتراح المطاعم بناءً على الذوق الشخصي.

على سبيل المثال، سيمكنك طلب برغر عبر Alexa الجديدة، ثم تعديل مكوناته قبل تأكيد الطلب. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من التصرف كوكيل، أي تنفيذ المهام بشكل مستقل دون الحاجة إلى إشراف مستمر من المستخدم.

أما فيما يتعلق بالتسمية الرسمية، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستُطلق عليها “Alexa الجديدة”. داخليًا، تُعرف النسخة المحسّنة باسم “Banyan” و”Alexa الرائعة”، ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن حول الاسم التسويقي النهائي. في المقابل، ستظل “Alexa الكلاسيكية” متاحة بشكل مجاني، لكن أمازون أوقفت تطوير الميزات الجديدة لها.

بالنسبة للتكلفة، تدرس الشركة فرض رسوم اشتراك تتراوح بين 5 و10 دولارات شهريًا. مع ذلك، قد تكون الخدمة مجانية لفترة محدودة لمجموعة من المستخدمين الأوائل.

ويقدر محللو بنك أوف أمريكا أن الخدمة الجديدة يمكن أن تحقق إيرادات تصل إلى 600 مليون دولار سنويًا إذا اشترك 10% من المستخدمين الحاليين في خطة بقيمة 5 دولارات شهريًا، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين ربحية Alexa.

من المتوقع أن يعقد مسؤولو أمازون اجتماعًا حاسمًا في 14 فبراير لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإطلاق. وإذا حصل المشروع على الضوء الأخضر، فسيتم تنظيم حدث خاص في 26 فبراير يركز بالكامل على Alexa الجديدة.

من المتوقع أن يشارك في الحدث Panos Panay، المدير التنفيذي السابق لـ Microsoft Surface والمسؤول عن Windows 11، مما يشير إلى مدى أهمية هذا التحديث بالنسبة لأمازون.

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