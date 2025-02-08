تكنولوجيا: تسريب سعر وتاريخ إطلاق Google Pixel 9A في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مؤخرًا تسريبات جديدة حول هاتف Google Pixel 9A، تكشف عن موعد الطلب المسبق والإطلاق الرسمي في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى الأسعار المتوقعة.

ووفقًا للمعلومات المسربة، ستبدأ الطلبات المسبقة في الولايات المتحدة يوم 19 مارس، بينما سيبدأ الشحن في 26 مارس. ومن المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من 499 دولارًا، كما كان الحال مع الإصدار السابق، في حين سيرتفع سعر النسخة ذات سعة التخزين 256 جيجابايت إلى 599 دولارًا، بزيادة قدرها 40 دولارًا مقارنة بـ Pixel 8A بنفس السعة.

أما بالنسبة لأوروبا، فسيكون الجدول الزمني مماثلًا، حيث تبدأ الطلبات المسبقة في 19 مارس، مع توفر الجهاز في المتاجر اعتبارًا من 26 مارس.

وبحسب التسريبات، سيبلغ سعر النسخة ذات سعة 128 جيجابايت نحو 499 جنيهًا إسترلينيًا أو 549 يورو، بينما ستُباع نسخة 256 جيجابايت مقابل 599 جنيهًا إسترلينيًا أو 649 يورو.

يبدو أن جوجل قررت رفع سعر نسخة 256 جيجابايت في مختلف الأسواق، ربما استنادًا إلى الطلب المتزايد على السعات التخزينية الأكبر. من ناحية المواصفات، من المتوقع أن يعمل Pixel 9A بمعالج Tensor G4 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM)، كما سيحمل بطارية ضخمة بسعة 5100 مللي أمبير، وهي الأكبر حتى الآن في سلسلة Pixel A.

إضافةً إلى ذلك، ستحصل الكاميرا الرئيسية على ترقية كبيرة، حيث ستعتمد على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، ما يعد بتجربة تصوير محسنة.

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