شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok تطرح برامج تتيح للمستخدمين تنزيل التطبيق مرة أخرى على الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

لم يعد تطبيق TikTok إلى متجر Google Play أو متجر تطبيقات Apple، منذ أن اختفى في الولايات المتحدة بسبب الحظر، وهذا يعني أنه لا يمكن تنزيله مرة أخرى على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل Android وApple ، وقد هدأت الأمور أخيرًا على الأقل بالنسبة لمحبي Android.

والآن، يعرض الموقع الرسمي لتطبيق TikTok حزمة البرامج التي تتيح للمستخدمين تنزيل التطبيق مباشرة، بدلاً من مستودع التطبيقات مثل متجر Google Play.

وقد استضافت مواقع الطرف الثالث حزمة برامج التطبيق لفترة من الوقت، ولكن هذا المسار عادة ما يكون مصحوبًا بخطر البرامج الضارة.

إذا كنت تتصفح إصدار الويب الخاص بـ TikTok على الهاتف المحمول، فاضغط فوق قائمة الهامبرجر في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، وفي اللوحة الجانبية التي تفتح، قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق خيار التنزيل.

نهج أكثر أمانا

في الوقت الحالي، يمكنك تنزيل الإصدار الكامل من التطبيق، أو الإصدار Lite، الذي يشغل مساحة تخزين أقل. الميزة الأكبر لتثبيت تطبيق TikTok من لوحة معلومات الويب الرسمية للشركة هي أنه آمن ولا يأتي مع أي تحذيرات تتعلق بالسلامة.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتنزيل تطبيق من متصفح ويب، فقد يتعين عليك منح إذن ثقة لمرة واحدة لتثبيت الحزمة من هذا المصدر ، بمجرد موافقتك، سيتم تثبيت تطبيق TikTok على هاتف Android الخاص بك دون أي مشاكل.

المشكلة الوحيدة هي أنه إذا لم يكن التطبيق متاحًا عبر متجر Google Play، يصبح من الصعب تنزيل أحدث التحديثات، وهذا يعني فقدان أو إبطاء الميزات الجديدة وتصحيحات الأمان لسد الثغرات الأمنية.

ولكن لا يوجد وضوح بشأن موعد عودة تيك توك إلى مستودعات تطبيقات جوجل أو آبل ، وقد يكون أحد الأسباب هو العقوبة الضخمة، فقد يتم تغريم متاجر التطبيقات ومقدمي الخدمات بما يصل إلى 5000 دولار لكل شخص في حالة انتهاك القواعد.

مع بضعة آلاف من عمليات التنزيل، فإنك تنتظر غرامات بملايين الدولارات، لكن تطبيق تيك توك في منطقة آمنة. وفي الوقت الحالي، بعد يوم واحد فقط من فرض حظر على مستوى البلاد، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا أرجأ الحظر الشامل في الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

ولكن من غير الواضح ما الذي سيحدث بمجرد حلول هذا الموعد النهائي، فهناك شائعات حول قيام كيان مقره الولايات المتحدة بالاستحواذ على أعمال تيك توك المحلية، مع ظهور أسماء مثل أوراكل ومايكروسوفت وحتى إيلون ماسك في التقارير.

وقد لا تكون عملية البيع سلسة مثل نقل الملكية البسيط للعمليات المحلية، في الواقع، قد تضع الشركة الأم، بايت دانس، المشروع بأكمله في حالة تجميد ، مما يترك السوق الأمريكية للأبد.

"ولكن من المرجح بشكل متزايد أن تتبنى بكين نهجًا متشددًا، وتسمح لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة بالموت بدلاً من الموافقة على البيع بينما تتمسك بـ "صفقة كبرى" مع إدارة ترامب تتضمن تنازلات أكبر بشأن سياسة التجارة والتكنولوجيا، وفقًا لأحد الأشخاص والمحللين،" وفقًا لتقرير من صحيفة واشنطن بوست .

من ناحية الجمهور، فإن الهياج حقيقي ففي حين حصل مستخدمو أندرويد أخيراً على بعض الراحة الرسمية، إلا أن مستخدمي آيفون لا يشعرون بأي راحة من هذا القبيل ، إذ لا تسمح شركة أبل بتثبيت التطبيقات من أي مصدر آخر غير متجر التطبيقات الخاص بها، إلا إذا كنت تعيش في الاتحاد الأوروبي .

وهذا يترك مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة بلا وسيلة لتنزيل تطبيق تيك توك، وقد أصبح الوضع يائسًا لدرجة أن هواتف آيفون المستعملة المثبت عليها تطبيق تيك توك ظهرت على منصات المبيعات عبر الإنترنت مقابل خمسين ألف دولار لكل منها.